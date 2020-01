Marine Lorphelin fiancée : l'ex Miss France officialise son futur mariage

En légende du cliché, Marine Lorphelin a également déclaré son amour à son futur mari : "Contre toute attente. Le destin a tout fait pour que l'on se rencontre. Et il avait raison". Celle qui avait eu très peur pour son compagnon qui avait été poignardé semble donc désormais vivre sur un petit nuage. En partageant son bonheur sur le réseau social, elle a rapidement reçu de nombreux messages de félicitations, notamment de Sylvie Tellier et d'anciennes Miss France comme Malika Ménard, Rachel Legrain-Trapani, Alexandra Rosenfeld et Chloé Mortaud, mais aussi de stars telles que l'actrice Héloïse Martin, Candice de Koh Lanta ou encore la candidate de télé-réalité Maddy Burciaga.

Un mariage cette année ?

Folle amoureuse de Christophe Malmezac, elle vit une idylle avec lui à longue distance depuis 2014. Une romance sérieuse, puisque la star avait déjà envie de s'unir à lui comme elle l'avait récemment expliqué à Gala : "On sait pourquoi on s'attend : on s'aime, on va se marier et fonder une famille". "C'est impossible de résister à un coup de foudre" avait-elle même déclaré à propos de sa relation amoureuse avec celui qui sera bientôt son époux.

Comment gèrent-ils le fait qu'elle vit à Paris et lui à Tahiti ? "On se retrouve minimum cinq fois par an et on s'appelle matin et soir quoiqu'il arrive. Au début, ça n'était pas simple, mais on y est arrivé". Le même média a aussi affirmé dans un autre article que "le mariage aura lieu fin 2020 à Tahiti".