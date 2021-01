Plus belle la vie : le départ de Fabienne Carat (Samia) déçoit les internautes, leurs réactions

Après plus de 15 ans de bons et loyaux services, Fabienne Carat a pris la décision de quitter Plus belle la vie. L'annonce de son départ a été un énorme choc pour les fans de la série, mais pas de panique, ils pourront bientôt retrouver l'actrice sur une toute autre chaîne : sur TF1 dans la saison 14 de Section de recherches aux côtés de Xavier Deluc et Franck Sémonin, un ancien de Plus belle la vie aussi. En attendant la diffusion, Fabienne Carat a dit au revoir au Mistral le vendredi 8 janvier 2021.

Les internautes réagissent au départ de Fabienne Carat ?

Et alors que les téléspectateurs s'attendaient à une dernière scène remplie d'émotions entre Boher et Samia, ils ont finalement assisté à une séquence assez froide lors de laquelle Jean-Paul confie à son ex-femme ses sentiments pour Léa et qu'il ne souhaite pas se remettre en couple avec elle. Après cette mise au point, Samia disparaît en laissant des lettres d'adieux à Boher et sa fille Lucie.

Ce départ n'a pas vraiment convaincu les internautes : ils le jugent bâclé et trop express. Ils n'ont pas manqué de réagir sur Twitter : "J'attendais un plus beau départ pour une personne aussi emblématique que Samia", "Déçue du départ comme ça du personnage de Samia. J'aurais bien voulu une autre fin surtout pour un personnage mythique et aussi important", "Je comprends pas que Samia parte comme ça... J'aurais aimé une autre fin quand même", "Je m'attendais à autre chose de la derniere scène de Samia, moins de froideur avec JP peut-être", peut-on lire.