Demain nous appartient : le départ de Juliette Tresanini confirmé, voici les raisons !

Demain nous appartient : Anne Caillon (Flore) et Alexandre Brasseur (Alex) se confient sur les coulisses de la série

Depuis quelques jours, il se murmure sur la Toile que trois gros départs seraient attendus dans Demain nous appartient : ceux de Juliette Tresanini, Marie Catrix et Théo Cosset. Aujourd'hui, nous en savons enfin un peu plus puisque la productrice a confirmé que l'interprète de Sandrine quitte bien la série de TF1. Elle a aussi expliqué les raisons, sans donner d'infos supplémentaires sur les personnages d'Arthur et Morgane. Alors, le départ de l'actrice est-il définitif ?