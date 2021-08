Demain nous appartient : Dembo Camilo (Souleymane) confirme son départ de la série !

La rentrée s'annonce chargée pour Demain nous appartient ! Les téléspectateurs vont notamment découvrir un nouveau décor, un nouveau générique et un casting renouvelé avec l'arrivée de Xavier Deluc (Section de recherches), Mayeul Durand (The Voice 8), Victoria Abril (Clem), Jennifer Lauret (Camping Paradis, Une famille formidable), Alexandre Varga et Charlotte Gaccio (Sam). Mais avant ils vont avoir quelques sueurs froides avec la prise d'otage mortelle au Spoon et un 1000e épisode dramatique.

Dembo Camilo quitte Demain nous appartient !

La suite de Demain nous appartient sera aussi marquée par le retour de Clément Remiens et le départ de Juliette Tresanini (Sandrine) ainsi que par celui de... Dembo Camilo (Souleymane). Eh oui, à cause de sa rupture avec Judith (Alice Varela), Souleymane décide de quitter Sète pour rejoindre son père Antoine (Frédéric Diefenthal) à Calvières.

C'est sur Instagram que l'acteur a confirmé son départ de la série de TF1 avec un beau message adressé à Alice Varela : "Un clap et c'était déjà notre dernière séquence ensemble mais aussi ma dernière, on a tellement pleurer pendant la scène et après (photo 8) que je devais mettre ça ici. Merci bichette pour toutes ces scènes."