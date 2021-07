Demain nous appartient : un gros changement de décor, un casting renouvelé... toutes les infos

Préparez-vous à de gros changements dans Demain nous appartient sur TF1 ! Rassurez-vous l'ADN de la série sera toujours respecté : "On a eu envie de faire peau neuve, d'éviter une lassitude, d'améliorer certaines choses..., tout en gardant une continuité", explique la productrice dans une interview accordée à Télé 2 semaines. La continuité sera notamment gardée avec une intrigue pour le 1000e épisode qui va rapprocher Alex (Alexandre Brasseur) et Chloé Delcourt (Ingrid Chauvin). Mais à quelles nouveautés doivent s'attendre les téléspectateurs ?

Le lycée change de décor !

La grosse nouveauté est le changement de décor du lycée phare de Demain nous appartient. Eh oui, les élèves ne suivront plus leurs cours dans l'établissement Paul Valéry : "On va raconter qu'il y avait de l'amiante dans l'ancien lycée, qu'il a ainsi fallu le fermer et transférer toute l'équipe pédagogique dans un autre endroit. Ce nouvel établissement va rafraîchir la série et Ingrid Chauvin sera l'une des figures centrales du lycée Agnès Varda, la réalisatrice étant une figure emblématique de la ville de Sète", explique Aude Thévenin. Ce nouveau nom a été choisi pour rendre hommage à la réalisatrice, décédée en mars 2019.

Ingrid Chauvin deviendra-t-elle l'une des figures centrales du lycée Agnès Varda en remplaçant la proviseur Sandrine ? C'est totalement envisageable puisque Juliette Tresanini quitte Demain nous appartient "pour des raisons de narration". Marie Catrix et Théo Cosset devraient eux aussi partir de la série, contrairement à Martin Mille : l'interprète de Gabriel rejoindra le nouvel établissement comme "pion". Les meilleures ennemies Charlie (Clémence Lassalas) et Sofia (Emma Smet), elles, se retrouveront dans la même classe en BTS, ça promet !

Un casting renouvelé

De nouveaux acteurs sont aussi attendus pour la rentrée. On sait déjà que Xavier Deluc (Section de recherches), Charlotte Gaccio (Sam), Jennifer Lauret (Julie Lescaut) et Emmanuel Moire, qui interprétera le nouveau professeur de français du lycée Agnès Varda, seront de la partie. La liste n'est pas terminée puisque TF1 a annoncé l'arrivée d'un ex-candidat de The Voice 8 au casting de Demain nous appartient. Lequel ? Mayeul Durand. Il se glissera dans la peau d'Apollon, un homme "mystérieux qui semble convoiter le poste de professeur de musique au lycée Agnès Varda". On se doute bien qu'il décrochera le poste.

Malgré ce casting renouvelé, les téléspectateurs ne seront pas totalement largués : "On ne veut pas que les téléspectateurs se disent qu'ils ne reconnaissent plus personne quand ils allument leur télé. On est vigilant à ce que les nouveaux personnages arrivent au fur et à mesure" rassure Aude Thévenin. En voilà une bonne nouvelle !