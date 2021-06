Demain nous appartient : une star de TF1 va incarner une nouvelle héroïne... malchanceuse

Nouvelle actrice au casting de Demain nous appartient

Tout comme Plus belle la vie, la série Demain nous appartient de TF1 voit régulièrement son casting être bouleversé avec de nombreux départs. Afin de combler les vides et renouveler les intrigues, les créateurs sont donc obligés d'intégrer de nouveaux héros à l'écran. Et visiblement, ça sera une nouvelle fois le cas dans les semaines à venir.

Selon les informations de Télé-Loisirs, Charlotte Gaccio devrait en effet débarquer sur les plateaux de tournage le 21 juin prochain. Et si son nom ne vous dit rien, son visage devrait à l'inverse vous être familier. Et pour cause, la comédienne n'est autre que la fille de Michèle Bernier, que l'on a récemment pu découvrir dans Sam, une autre série emblématique de TF1.