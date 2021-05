Demain nous appartient : Linda Hardy remercie ses fans après son départ de la série de TF1

Le terrible secret de Sacha (qui possède une deuxième famille) ne va pas rester dans conséquence dans l'univers de Demain nous appartient. Face à cette découverte, Clémentine va tout simplement disparaître de la série. De quelle façon ? Le mystère reste entier à l'heure actuelle, même si Linda Hardy, son interprète, ne s'est pas montrée très rassurante.

Auprès de Télé 7 Jours, la comédienne a récemment confié, "Sacha un personnage extrêmement noir, complexe. (...) Ils vont se disputer violemment, et la situation va dégénérer." Et quand on sait que ce départ n'est pas de sa volonté, mais celle des auteurs, on peut déjà s'attendre au pire des scénarios pour la pauvre Clémentine.

Linda Hary émue par le soutien des fans

Alors forcément, l'annonce de ce départ couplé aux circonstances qui l'entourent n'ont pas laissé indifférent le public. Depuis plusieurs jours maintenant, de nombreux fans manifestent leur colère sur les réseaux sociaux et leur soutien envers l'actrice. Et visiblement, Linda Hardy en est la première émue.

Dans une vidéo postée sur Instagram, cette dernière a tenu à remercier les téléspectateurs pour cet amour incroyable, "Cette vidéo, c'est le moins que je puisse faire pour vous remercier du fond du coeur de tous ces messages de soutien que vous m'envoyez. Ça me fait chaud au coeur. Je les reçois vraiment avec beaucoup de gratitude. Je pensais pas que vous aimiez autant ce personnage. Il va vous manquer, je l'ai compris. Mais il va me manquer aussi, sachez-le". Toutefois, elle l'a rappelé, même si elle quitte la fiction quotidienne, elle est loin de partir à la retraite, "Je ne veux pas que vous soyez tristes, même si je sais que certains étaient très attachés à ce personnage, on se retrouvera ailleurs."

L'actrice déjà tournée vers l'avenir

Et c'est justement ce dernier point qu'elle a tenu à préciser ensuite. Même si elle aurait aimé poursuivre l'aventure Demain nous appartient, la comédienne n'a aucunement l'intention de se morfondre. Au contraire, elle s'attarde uniquement sur le positif aujourd'hui. Après avoir confié, "Si à travers mon jeu d'actrice, ce travail que j'adore, j'ai pu vous toucher, j'ai pu rentrer un petit peu dans votre foyer, on va dire que ça valait vraiment la peine", Linda Hardy a révélé être déjà tournée vers l'avenir, "Ce départ pour moi je le prends aussi comme l'opportunité de vivre d'autres aventures. Que dans la vie, quand il y a des portes qui se ferment, il y a des portes qui s'ouvrent et c'est important de rester positif par rapport à ça."

De fait, les fans peuvent sécher leurs larmes : on ne sait peut-être pas si on aura un jour la chance de retrouver Clémentine dans Demain nous appartient, mais on sait déjà que Linda Hardy fera tout pour revenir le plus rapidement sur nos écrans.