Demain nous appartient : Dembo Camilo (Souleymane) va-t-il partir dans Ici tout commence ?

Souleymane "va quitter Sète et rejoindre son père à Calvières", il devrait donc quitter Demain nous appartient

Après Linda Hardy qui a quitté la série ou encore le départ de Juliette Tresanini, un autre membre du casting de Demain nous appartient pourrait partir. Il s'agit de l'acteur Dembo Camilo, qui incarne Souleymane dans Demain nous appartient. Pour rappel, Souleymane s'est fâché avec Judith (Alice Varela) qui a embrassé Noa. Ils se sont séparés et Souleymane ne parle plus non plus à Noor (Sahelle de Figueiredo) qui ne lui a rien dit.

Dans un extrait vidéo exclusif posté sur MYTF1, les fans de Demain nous appartient peuvent découvrir une conversation entre Souleymane et Noor. Et il lui annonce son départ de Sète, et donc potentiellement de la série. Dans la vidéo inédite, Noor lance à Souleymane : "On ne va pas se faire la gueule pendant mille ans !". "Je n'ai plus rien à faire ici, je me barre de Sète ! Tu peux le dire à l'autre là..." lui répond alors le jeune en parlant de son ex, Judith.