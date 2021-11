Michou en finale de Danse avec Les Stars 2021 : pour Elsa Bois, "il mérite largement sa place"

Elsa Bois et Michou sont peut-être les premiers à être surpris de leur place en finale de Danse avec Les Stars 2021. Dès le premier prime, on pouvait constater que le Youtubeur n'était pas le plus à l'aise sur les parquets. Et pourtant. Michou pourrait bien être le gagnant surprise de Danse avec les stars 2021 sur TF1 ! Surprise parce qu'au départ, peu de monde avait misé sur lui. Mais grâce à ses efforts et son travail avec sa partenaire de DALS, Elsa Bois, l'influenceur a fait d'énormes progrès. Lui qui n'était pas favori de l'émission Camille Combal a réussi à surprendre au fil des primes.

Mais malgré ses efforts et son travail acharné, Michou a dû faire face à des critiques. Selon certains internautes et téléspectateurs, sa place en finale pas forcément méritée et ce n'est que grâce à sa communauté qu'il a pu atteindre le podium.

"Il mérite largement sa place"

Pour sa partenaire Elsa Bois, avec qui Michou a partagé un baiser lors d'une danse, critiquer la place en finale du Youtubeur est inacceptable. Dans une interview donnée à Télé Loisirs, la danseuse prend la défense de son partenaire de danse : "Cela nous a surpris tous les deux parce qu'on ne s'attendait pas à ce que cela se ressente dans les votes. Mais on se dit aussi que l'on a quand même dû toucher les gens." Elle ajoute : "Michou n'est peut-être pas le meilleur danseur, comparé à Dita Von Teese par exemple, mais c'est le seul des quarts de finale qui partait de rien. C'est lui qui a la progression la plus importante, et c'est aussi ça qu'on recherche sur DALS."

Pour Elsa Bois, son partenaire de danse mérite largement sa place en finale : "On prend quelqu'un qui ne sait pas danser et on l'emmène faire des performances. Sur ce point, Michou a réussi la mission de l'émission. Et rien que pour ça, il mérite largement sa place. Et puis, souvent, les gens qui critiquent n'ont jamais fait de danse de leur vie. Ils ne se rendent pas vraiment compte de ce qui est correct ou pas."