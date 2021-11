Michou (Danse avec les stars 2021) : un bisou avec Elsa Bois durant la finale ? Il en rêve

Michou et Elsa Bois se sont-ils embrassés durant leur performance sur Parce que c'est toi de Mentissa et Vianney à l'occasion de la demi-finale de Danse avec les stars 2021 ? Contrairement à ce que l'angle de la caméra avait pu faire croire, la réponse est non. C'est en effet ce que vient indirectement de confirmer le YouTubeur dans un extrait de leurs répétitions pour la grande finale de l'émission de TF1, qui se déroulera le 26 novembre prochain.

Michou prêt à embrasser Elsa pour la finale

Comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama, le duo s'apprête en effet à se mettre en scène à travers un mixe de Paso Doble et de Tango sur la chanson Grand Bain de Ninho. Une chorégraphie qui s'annonce intense pour Michou, "Je pensais pas que ça serait possible. (...) J'ai l'impression que mes pas ne vont pas trop avec la musique", qui espère ainsi avoir une petite récompense au bout.

Oui, celui qui a fait une jolie déclaration à sa partenaire la semaine passée, "Elsa c'est ma rencontre de l'année", souhaite désormais profiter de ce grand événement pour gratter... un premier baiser. "Il manque le bisou à la fin de la danse, a-t-il dans un premier temps déploré, avant de tenter d'influencer la danseuse. Mais ça, on va voir si Elsa le met dans la chorée".

"Je vais te montrer, à un moment on peut faire un bisou"

Réponse de l'intéressée ? "Alors sur le titre le Grand Bain, déjà c'est pas l'ambiance". De quoi fermer la porte aux fantasmes du vidéaste ? Pas du tout. Bien décidé à réussir son coup, on le voit ensuite faire parler sa science du rap pour prouver à Elsa que ce morceau serait en réalité idéal pour un bisou.

Après lui avoir rappelé le sens de quelques lyrics, "'Sois ma Elvira, sois ma Cardi, j'serai ton Offset', Cardi et Offset ils sont ensemble. T'as pas bien écouté", Michou s'est amusé à lui faire remarquer toutes les opportunités possibles pour eux, "Je vais te montrer, à un moment on peut faire un bisou. Bah déjà, 'C'est elle qu'il me faut'. Il parle d'une fille... (...) Oh bah attend, ' j'ai pris rendez-vous chez ton père, Pour lui demander la main d'sa fille'." Une dernière proposition qui a fait rire la jeune femme, "T'as quelque chose à me demander ?", au point de déstabiliser le pote de Inoxtag, "Heu pas encore. Mais t'as vu, le bisou il peut passer crème."

Pour l'heure, on ne sait pas si les envies de Michou seront écoutées, mais il est évident que leur nouveau numéro de danse sera épié comme jamais par le public !