Matthieu Delormeau de retour dans TPMP : la grande annonce de Cyril Hanouna réjouit les fans

"Tout a une fin et il faut savoir passer à autre chose (...) J'ai envie de vivre de nouvelles aventures, à la télévision, à la radio, sur scène ou sur un plateau de cinéma... Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais." déclarait Matthieu Delormeau au Parisien pour annoncer son départ de TPMP en juin 2020. Finalement, il n'est pas trop passé à autre chose... Un an seulement après son départ de Touche pas à mon poste, Matthieu Delormeau est déjà de retour, pour le plus grand bonheur des "fanzouzes".

Matthieu Delormeau revient dans TPMP

Pour l'année 2021/2022, TPMP fait le plein de nouveautés. En plus des nouvelles rubriques, il devrait aussi y avoir de nouveaux chroniqueurs autour de la table de Cyril Hanouna, en plus des chroniqueurs historiques comme Valérie Bénaïm, Benjamin Castaldi ou encore Isabelle Morini-Bosc. Mais les fans de l'émission vont aussi retrouver un ex-chroniqueur : Matthieu Delormeau ! Cyril Hanouna a annoncé son grand retour ce lundi 30 août : celui qui souhaitait se consacrer à d'autres projets revient finalement dans TPMP. Il participera notamment à la séquence Les Flingueurs du PAF dans laquelle invités et chroniqueurs débattent autour d'un sujet de société (ce lundi, ce débat avait pour thème les réfugiés afghans).

Un retour déjà validé par le web

Un come-back auquel on ne s'attendait pas forcément malgré quelques rumeurs suite à la publication d'un tweet et au teasing de Cyril Hanouna qui avait annoncé un grand retour dans l'émission. En tout cas, les internautes sont ravis de retrouver l'ex-animateur de NRJ12 sur C8. "Retour de Mathieu Delormeau ! Je valide. Quelqu'un d'intelligent et sans langue de bois !" a par exemple tweeté un internaute. Le nom du chroniqueur s'est même retrouvé en trending topic après son grand come-back dans TPMP !