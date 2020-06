Matthieu Delormeau annonce son départ de TPMP : "Il faut savoir passer à autre chose"

L'équipe de TPMP est en vacances. Ce jeudi 18 juin, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont fait leurs adieux avant l'été dans C que du kiff, émission qui remplaçait TPMP depuis le début du déconfinement. On le sait, de nouveaux chroniqueurs vont faire leur arrivée à la rentrée : Booder, Noam qui avait fait le buzz pendant le confirment avec Questions pour un balcon, Thomas Villechaize mais aussi Patrice Laffont, ancien animateur de Fort Boyard et de Pyramide. Mais au moins un départ est aussi prévu.

Matthieu Delormeau quitte Touche pas à mon poste

Vous avez bien lu, Matthieu Delormeau quitte TPMP et ne sera donc plus présent à la rentrée sur C8. L'ex-animateur devenu chroniqueur de Cyril Hanouna en 2015 a annoncé la nouvelle dans une interview donnée au Parisien. "Tout a une fin et il faut savoir passer à autre chose" a confié l'ex-animateur de NRJ12 qui a annoncé sa volonté de quitter l'émission de C8 à Cyril Hanouna "il y a quelques jours". "J'ai envie de vivre de nouvelles aventures, à la télévision, à la radio, sur scène ou sur un plateau de cinéma... Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais." explique-t-il.

Dans cette interview, Matthieu Delormeau explique ne pas avoir pour l'instant de projet pour la rentrée et confie que son départ de TPMP n'est pas liée à une lassitude ni à la fin de son émission TPMP People qui s'arrête pour des raisons économiques. "On a beaucoup ri cette saison. C'est pour cela que j'ai hésité. Mais je préfère partir en me disant que tout va bien, plutôt que de me dire, un jour, comme Enora, que je ne m'amuse plus. Au fond, je suis content de partir après une saison joyeuse." déclare l'ex-chroniqueur qui ajoute que Cyril Hanouna a "très bien" réagi à son annonce. "Il m'a fait des propositions pour que je reste mais il a compris ma démarche." confie-t-il.

Bientôt comédien ?

Matthieu Delormeau ne cherche pas forcément à revenir dans une émission mais voudrait désormais être acteur. "Je veux apprendre à devenir comédien, travailler, faire mes preuves" a-t-il expliqué. Mais il ne ferme pas la porte à une possible future émission. "Non, rien n'est fini. Je marche au coup de coeur. J'ai déjà eu plusieurs vies, je faisais de la finance avant d'être animateur puis producteur. Cyril et C8 ont changé ma vie." déclare-t-il.