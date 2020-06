TPMP : Cyril Hanouna dévoile la date de fin de saison et les nouveaux chroniqueurs de l'an prochain

Alors que le mois de juin vient de débuter, Cyril Hanouna a fait plusieurs annonces importantes ce mardi 2 juin 2020 dans C que du Kif! sur C8. Qui dit mois, de juin, dit bientôt vacances. L'animateur a ainsi annoncé que ses émissions C que du Kif! et A prendre ou à laisser (qu'il anime depuis trois semaines) prendrait fin le 18 juin prochain : "J'ai demandé à mes équipes et mes équipes voulaient vraiment, parce qu'ils ont travaillé durant tout le confinement et ils doivent travailler sur la saison prochaine, et donc on arrêtera la saison le 18 juin. On s'est mis d'accord avec le président de C8. On est en train de préparer des trucs de fous pour la dernière bien entendu. Il y aura un À prendre ou à laisser spécial. Et à partir du 22 juin, il y aura une nouvelle émission (Kiffons l'été, ndlr) des best of de tous les prime time qu'on avait chronologiquement".

De nouveaux chroniqueurs de TPMP surprenants

Alors que les vacances ne sont pas encore là, la rentrée se prépare déjà. A prendre ou à laisser reviendra à la rentrée. L'animateur a annoncé le nom de plusieurs chroniqueurs qui rejoindront l'équipe de TPMP dès septembre. D'abord, l'humoriste Booder : "On est en train de travailler avec Booder sur un truc pour TPMP, un programme avec un enfant parce que ça a cartonné Booder avec un enfant pendant le confinement. C'est son idée et on en train de travailler avec lui sur ça pour TPMP". Ensuite, un homme qui s'est fait connaître que récemment : "Noam nous rejoindra. Il fera une rubrique entrée/sortie. Noam c'est ce jeune homme qui a fait le buzz pendant le confinement et qui faisait Questions pour un balcon et qui est excellent". Enfin, un sportif que Cyril Hanouna veut "depuis plusieurs années" rejoindra l'équipe : Thomas Villechaize, qui officie actuellement sur beIN Sports. Il fera également une rubrique 'entrée/sortie' trois fois par semaine. Quant aux autres chroniqueurs, on devrait tous les retrouver : "la table (de chroniqueurs) ne va pas beaucoup changer", a assuré Cyril Hanouna.