A prendre ou à laisser : l'émission de retour en direct sur C8 avec Cyril Hanouna !

Seize ans après la première version avec Arthur sur TF1, A prendre ou à laisser s'apprête à faire son grand retour... sur C8 ! La célèbre émission sera cette fois-ci diffusée en direct et présentée par Cyril Hanouna : le tournage s'annonce quand même particulier en raison de la crise sanitaire actuelle à cause du coronavirus. L'animateur et la chaîne en disent plus.