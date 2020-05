C que du kif : le plateau de l'émission moqué par les internautes... et par Cyril Hanouna

"C'est un plateau sur lequel on a jamais été, il n'y avait rien, sachez-le, rien" a d'abord souligné Cyril Hanouna, avant de lancer : "Donc, on a construit ce qu'on appelle un espèce de 'jardipark' ! Le Jardiland de la télévision, je vais vous montrer ça". Oui, parce que le présentateur a avoué avoir "l'impression d'être chez Jardiland", et les téléspectateurs aussi. Il a même confié avec humour : "J'ai l'impression d'animer une émission où je vais faire gagner des plantes !".

Certains twittos kiffent le plateau, d'autres beaucoup moins

Alors que Cyril Hanouna prépare aussi le retour d'A prendre ou à laisser qui sera en direct sur C8 (et dont il a aussi dévoilé le plateau en exclusivité ce lundi 11 mai 2020), les internautes ont eux aussi commenté le décor de C que du kif. Et leurs avis sont très mitigés sur ce nouveau plateau. Beaucoup l'ont comparé à celui d'autres programmes comme Koh Lanta, La ferme célébrités, L'île aux enfants avec Casimir ou encore à un plateau télé des années 1980. Une grande partie des fanzouzes a aussi adoré toutes ces couleurs et ces plantes, ils trouvent que c'est fun et que ça met de bonne humeur. En revanche, une autre partie des twittos n'a pas aimé que la moquette soit mise à moitié, et ont jugé qu'il y avait trop de vert et que c'était trop fleuri, voire même carrément "cheum".