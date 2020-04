Cyril Hanouna : nouvelle formule pour TPMP et retour d'un jeu culte sur C8 ?

TPMP devrait changer de formule

Malgré le confinement, Cyril Hanouna anime TPMP depuis chez lui pour que le talk-show soit toujours à l'antenne. Et alors que Cyril Hanouna a aussi annoncé que l'émission TPMP serait rpas de retour avant septembre mais renouvelée "pour 2 ou 3 saisons", Télé Loisirs a révélé que le programme va en revanche être modifié. Comment ? Désormais, "Baba" et ses chroniqueurs devraient vous proposer du "100% divertissement". "Exit les débats sociétaux" donc, il devrait y avoir à la place des "nouvelles rubriques" et de "nombreux happenings".

Autre changement qui serait prévu pour TPMP ? "Le décor de l'émission" qui devrait s'offrir "un petit lifting". Sans oublier les chroniqueurs, dont de nouveaux arrivent à chaque rentrée. En plus de celles et ceux qui devraient rester comme Valérie Benaïm, Isabelle Morini-Bosc et Matthieu Delormeau, vous devriez aussi retrouver parmi les nouvelles recrues René Melleville. "Le Marseillais au franc parler fait sensation dans la bande de Ce soir chez Baba" a rapellé le site, et il "sera présent à la rentrée sur le plateau de TPMP une fois par semaine".

Cyril Hanouna préparerait le retour de A prendre ou à laisser

En plus de TPMP, Cyril Hanouna prévoirait aussi d'amuser ses nombreux téléspectateurs avec une autre émission. Laquelle ? A prendre ou à laisser. Télé Loisirs a en effet dévoilé que le trublion du PAF préparerait le retour de ce programme culte qui a été présenté par Arthur sur TF1 (entre 2004 et 2010) puis par avec Julien Courbet sur C8 (entre 2014 et 2015). Celui qui avait déjà testé un jeu de "boiboites" devrait animer une "formule inédite en direct" et "depuis son appartement entre 20h et 21h". Car oui, la date de diffusion devrait être pendant le confinement et serait attendue "dès que possible".

Une version de A prendre ou à laisser qui sera solidaire : "Un candidat anonyme jouera en binôme avec une célébrité pour remporter la plus grosse somme possible et les gains seront alors partagés en deux : une part pour le candidat et l'autre au profit des hôpitaux de France".