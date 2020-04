TPMP pas de retour avant septembre mais renouvelée pour "au moins 2 ou 3 saisons"

Depuis le 17 mars dernier, Cyril Hanouna présente depuis chez lui "Ce soir chez Baba", sans public mais avec ses chroniqueurs en visio. Mais pour combien de temps ? Quand TPMP va-t-elle revenir ? Ce jeudi 23 avril 2020, l'animateur a fait plusieurs annonces importantes concernant l'avenir de l'émission. Alors que le déconfinement est annoncé au 11 mai, il avait déjà fait part de son refus de retourner en plateau à cette date.

Pas de retour avant septembre pour TPMP

"il est hors de question que le 11 mai on retourne en plateau avec du public, avec des chroniqueurs, etc. Ça, c'est exclu.", assurait-il. Hier soir, il a carrément annoncé que TPMP ne reprendrait pas avant septembre : "On ne va pas reprendre cette saison". "Le 11 mai, peut-être qu'il y aura un début de déconfinement, on ne sait pas. Sachez qu'à partir du 11 mai, on ne sera pas en configuration Touche pas à mon poste", a-t-il expliqué.

L'émission de Cyril Hanouna renouvelée pour 2 à 3 saisons

Alors que certains s'inquiètent de l'avenir de l'émission phare de C8, Cyril Hanouna a rassuré les téléspectateurs et annoncé plusieurs saisons supplémentaires : "Bien entendu, TPMP est de retour à la rentrée, forcément. Sachez que TPMP va encore repartir pour... au moins deux, à trois saisons. Voilà, avec moi, j'espère, si vous voulez toujours de moi. (...) Ce qui veut dire qu'on arriverait peut-être en treizième saison, ce qui est énorme. On l'espère, maintenant ce qu'on veut, c'est vous accompagner tous les soirs. On espère que tout ça va s'arranger". L'animateur a promis de nombreuses nouveautés ainsi que de nouveaux chroniqueurs "dont un très beau gosse". On se demande bien de qui il peut s'agir...