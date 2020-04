Déconfinement : TPMP de retour en plateau le 11 mai ? Cyril Hanouna répond

Face à la crise du Coronavirus (Covid-19), les émissions de télévision s'adaptent. Alors que certaines se voient déprogrammées, d'autres font leur retour depuis chez l'animateur. C'est le cas de la matinale de Virgin Radio, C'est Canteloup, Qui veut gagner des millions ?, Tous en cuisine ou encore TPMP. Depuis le 17 mars dernier, Cyril Hanouna anime son émission phare depuis chez lui, sans public mais avec ses chroniqueurs en visio. "Mes chéris j'ai bien réfléchi et j'ai décidé de ne mettre personne en péril donc d'arrêter les émissions en plateau car ça nécessite une quinzaine de personnes quoiqu'il arrive et je ne veux plus prendre de risques et les protéger", écrivait-il sur Twitter.

"Hors de question" que TPMP revienne en plateau le 11 mai

Ainsi, depuis plus d'un mois, Cyril Hanouna a su nous offrir des moments forts, malgré quelques petits couacs. Mais, alors que le déconfinement a été annoncé pour le 11 mai, l'émission fera-t-elle son retour en plateau ? "Baba" a répondu ce mardi 21 avril 2020 dans "Ce soir chez Baba" : "Le plateau, pour l'instant c'est exclu. On verra ce qu'il va se passer mais il est hors de question que le 11 mai on retourne en plateau avec du public, avec des chroniqueurs, etc. Ça, c'est exclu. On va faire une autre formule complètement et peut-être que je vous proposerai un jeu entre 20h et 21h, un gros jeu, on verra ça. Ou sinon, on restera dans cette configuration, mais hors de question qu'on fasse une sous-émission".

Cyril Hanouna tacle ses concurrents et leurs "demi-émissions"

Non sans tacler ses concurrents, il explique qu'il refuse de faire une sous-émission : "J'en ai marre des gens qui essaient de faire des demi-émissions, ou même des émissions normales", lâche-t-il, ajoutant "Nous on est une émission d'humeur, forcément, les autres talk je vous dis la vérité qu'ils aient un public ou pas, ça change pas grand chose pour eux. Nous on est une émission d'humeur, moi j'aime bien faire le show. Mine de rien si j'ai pas le public autour, franchement pas envie de faire un sous TPMP avec cinq chroniqueurs et pas de public et j'ai pas envie de mettre les gens en danger". Il envisage même d'autres types d'émissions comme un jeu...