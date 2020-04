Qui veut gagner des millions à la maison ? : comment la triche est-elle évitée ?

La première de Qui veut gagner des millions à la maison ?, ce lundi 20 avril 2020 sur TF1, a remporté un petit succès sur TF1 avec 2,23 millions de téléspectateurs. L'humoriste Jarry a ouvert le bal de chez lui et a réussi à remporter 12 000 euros pour la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France, présidée par Brigitte Macron. Une jolie somme qui augmentera chaque soir grâce aux autres invités de Camille Combal confinés à la maison.

"Cela ne deviendra pas Wikipetriche"

D'ailleurs, ce nouveau concept de Qui veut gagner des millions ? peut permettre plus facilement de tricher qu'en plateau : un petit coup d'oeil sur l'ordi ou sur le tel, ou demander la réponse à l'un de ses proches qui n'apparaît pas à l'écran, c'est vite fait bien fait.

Du coup, comment le présentateur et la production s'assurent que les candidats célèbres ne soient pas tentés de tricher ? "Nous allons faire tout un cérémonial au début pour s'assurer qu'il n'y a pas de triche, où nous ferons le tour du domicile de nos célébrités, pour s'assurer aussi qu'il n'y a pas de complice. Et de toute façon, quelqu'un qui va sur Wikipedia pendant que je pose la question, cela se voit ! Après, encore une fois, ce sera une version beaucoup plus légère et divertissante qu'en plateau, avec le but d'atteindre le plus de gains possibles pour les Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. Mais cela ne deviendra pas Wikipetriche", explique Camille Combal à Puremédias.

Un changement de gains

En plus du changement du joker "l'avis du public" en "l'appel à la maison", les gains ne vont pas jusqu'à 1 million d'euros, mais jusqu'à 300 000 euros. Une info teasée par le remplaçant de Jean-Pierre Foucault. Tous les téléspectateurs n'étaient pas encore au courant et certains se sont montrés assez étonnés sur Twitter : "300 000 € pour la dernière question !!! Vous voulez pas lâcher le million ???", "Pour la Fondation HPHF, TF1 ne propose carrément que 300 000 balles max", "Avec une pyramide jusque 300 000€? Euh on leur rappelle le titre de l émission ?".