Bigflo & Oli, Nabilla Benattia, Norman... 350 stars se mobilisent en chanson pour les hôpitaux

Le nombre de morts à cause du coronavirus augmente chaque jour à cause du coronavirus. En France, on a dépassé la barre des 10 000 décès tandis que l'Italie compte plus de 16 000 victimes, l'Espagne plus de 13 000 ou encore aux Etats-Unis plus de 12 000. Ces chiffres font peur, mais chaque jour, le personnel soignant se bat coûte que coûte pour sauver un maximum de personnes malgré le manque de matériel médical. Pour lui venir en aide, des personnalités se sont rassemblées pour créer Etdemainlecollectif afin de récolter des fonds.

Et demain ?, la chanson pour venir en aide au personnel soignant

Elles sont 350 au total. Que ce soit des acteurs, des sportifs, des chanteurs, des humoristes ou encore des journalistes, les stars se sont toutes mobilisées pour enregistrer le morceau Et demain ? au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France, présidée par la première dame, Brigitte Macron. Chaque célébrité s'est filmée chez elle afin de réaliser un joli clip dans lequel on découvre Nabilla Benattia et son mari Thomas Vergara, les rappeurs Bigflo & Oli, SCH, Alonzo, Soolking, Jul, Gambi, Black M, Gringe, les stars de Demain nous appartient Alexandre Brasseur et Ingrid Chauvin, Bilal Hassani et Kendji Girac .

Mais aussi Kev Adams, Rayane Bensetti, Shy'm, Jenifer, Slimane, l'influenceuse Léna Situations, Sabrina Ouazani, Franck Gastambide, Tarek Boudali, Amel Bent, Norman, Zinedine Zidane, Inès Reg, Michaël Youn, Lucie Lucas (Clem), Camille Lelouche, Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Cristina Cordula , Didier Deschamps, Lorie Pester, Cyril Lignac, Vitaa, Alexandra et Audrey Lamy, Florent Peyre, Jean Dujardin ou encore Johnny Depp. Que du beau monde !