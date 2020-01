Lucie Lucas (Clem) victime de viols : elle revient sur ces expériences traumatisantes

Malgré ces terribles épreuves dans sa vie personnelle, Lucie Lucas a relativisé son passé en expliquant : "Certaines personnes ont vécu des choses bien pires que moi". En brisant le silence sur ce qui lui est arrivé, l'héroïne de Clem a expliqué avoir voulu montrer que le chemin est encore long pour les femmes. "J'ai voulu dire que les violences faites aux femmes sont dans mon quotidien depuis longtemps, qu'on a de gros progrès à faire" a-t-elle indiqué.

"Un traumatisme, ça se digère"

L'actrice aujourd'hui mère de famille de trois beaux enfants a aussi détaillé les raisons qui l'ont poussée à révéler les viols qu'elle a subi à ce moment là et non pas avant. "On m'a demandé : 'Pourquoi tu en parles maintenant ?' Un traumatisme, ça se digère et ça peut prendre une vie entière" a-t-elle déclaré, "Là, c'était la journée contre les violences faites aux femmes, je ne pouvais pas aller manifester et Adèle (Haenel, ndlr) avait parlé. Je me suis dit : essayons d'avancer". Désormais heureuse dans sa vie personnelle et professionnelle, la comédienne a assuré continuer à "aller de l'avant".