Nabilla Benattia remerciée par Brigitte Macron pour son don généreux aux hôpitaux de France

Nabilla Benattia offre 10 000 euros aux hôpitaux de France

Les YouTubeurs Mcfly & Carlito, DJ Snake, Malik Bentalha, Kylie Jenner, M. Pokora, Bilal Hassani... les stars sont nombreuses à se mobiliser pour la lutte contre le coronavirus et à venir en aide au personnel soignant. Nabilla Benattia a elle aussi décidé d'apporter son soutien en faisant gagner 10 000 euros à la Fondation Hôpitaux de France - Hôpitaux de Paris, présidée par Brigitte Macron, dans TPMP, mais elle ne s'est pas arrêtée là : "on aimerait donner la même somme aux hôpitaux de France. On double la mise."

Thomas Vergara et sa femme offrent donc 10 000 euros de leur poche, un don très généreux : "Depuis le début, cette cause nous tient à coeur. C'est juste incroyable le travail que fait le personnel hospitalier. A risquer sa vie tous les jours. Être confronté au virus tous les jours pour aller soigner des personnes c'est juste merveilleux. Cétait la moindre des chose de participer à tout ça. D'ailleurs j'encourage toutes les personnes, qui peuvent se le permettre, à faire un don", a confié Nabilla Benattia sur Snapchat.

Brigitte Macron l'appelle pour la remercier

L'incroyable geste de la maman de Milann n'est pas passé inaperçu auprès de Brigitte Macron. Pour preuve, l'épouse du Président de la République, Emmanuel Macron, a appelé elle-même Nabilla Benattia pour la remercier : "Aujourd'hui est un grand jour pour moi car j'ai eu l'immense honneur et le privilège de recevoir un appel de Madame Brigitte Macron, qui est une personne que j'admire beaucoup, une femme exceptionnelle, touchante, pleine d'énergie, sensible et forte à la fois, un exemple pour beaucoup d'entres nous", a écrit la pote d'Amélie Neten en légende d'une vidéo d'elle heureuse de recevoir cet appel.

Nabilla Benattia ajoute : "Nous nous sommes longuement entretenues au sujet de la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France, dont elle est la Présidente. Elle m'a sensibilisée au Fonds d'urgence mis en place par la Fondation depuis 15 jours pour acheter du matériel et aider les soignants et les patients des hôpitaux et des EHPAD qui ont des besoin urgents pour faire face à la crise sanitaire 🙏🏼 Notre conversation m'a fait prendre conscience de l'importance de son travail, de son extraordinaire engagement dans de nombreux domaines et surtout elle m'a donné l'envie de participer à ce projet. J'ai compris que pour moi il est temps à présent d'utiliser mon énergie et ma notoriété pour cette cause."