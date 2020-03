Jenifer, M.Pokora, Slimane, Bilal Hassani... NRJ et les stars mobilisés pour le personnel soignant

Alors que le monde connaît actuellement une crise sanitaire sans précédent à cause de la pandémie de covid-19 (coronavirus), de nombreuses stars se sont mobilisées pour venir en aide aux malades mais aussi au personnel soignant, en première ligne dans la lutte contre le virus. Parmi elles, des célébrités internationales comme Rihanna, Blake Lively, Ryan Reynolds, BTS mais aussi des sportifs comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Roger Federer. Banques alimentaires, associations, hôpitaux... les dons affluent. En France aussi, les stars se sont mobilisées. Jenifer a annoncé sur Instagram sa volonté de venir en aide aux médecins, infirmier(e)s et aides-soignants en participant à l'opération "NRJ Big Action", organisée par NRJ.

Jenifer se mobilise pour le personnel soignant

Pour cela, l'ancienne coach de The Voice a décidé de faire gagner une de ses robes portée lors de sa dernière tournée au profit d'une association qui vient en aide aux soignants, SPS (Soins aux Professionnels en Santé). "Pendant que nous sommes tous confinés, le personnel soignant se retrouve au premier rang face au virus. L'association SPS est à leur écoute 24/24 et 7/7 pour les aider à surmonter cette épreuve psychologique si terrible. C'est aussi ça notre rôle d'artiste que de mettre en lumière tout ce qui pourra aider les soignants, mais aussi les familles touchées par la maladie. On compte sur vous pour faire un don, quel que soit le montant. Montrons leur que nous prenons soin d'eux comme ils le font pour nous".