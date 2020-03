Black M lance le #freestyleconfinéchallenge : Kev Adams et de nombreux anonymes s'y mettent

... Kev Adams et des anonymes s'y mettent

L'idée de Black M est plutôt bonne et permet surtout de s'occuper autrement que de regarder des séries ou des films, jouer aux jeux vidéo ou encore de tourner en rond. Son #freestyleconfinéchallenge a d'ailleurs son petit effet puisque de nombreux anonymes et Kev Adams jouent le jeu : "J'ai essayé le Challenge de @blackm #FrerstyleConfinéChallenge ! Donc voici mon Rap Débutant sur le thème de 'Nous Sommes En Guerre' ! A vous de lui envoyer le votre !", a écrit en légende de sa vidéo l'ex-star de Soda. Regardez les résultats juste en-dessous et si vous voulez tenter, n'hésitez pas, go !