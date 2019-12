Black M confirme le retour de la Sexion d'Assaut pour 2020

La Sexion d'Assaut se reformera-t-elle un jour ? Alors que cela fait des mois et des mois, et même des années, que la rumeur d'un possible retour du groupe fait espérer les fans, il se pourrait bien que cet espoir se réalise bientôt. Black M assure avoir "grave envie de le faire", tout comme les autres rappeurs dont Maska, Lefa ou encore Gims, ce dernier assurait que le retour du groupe était bloqué par Dawala, le boss du label Wati B qui est le "propriétaire du projet". "Ça ne dépend plus du groupe, ça dépend de l'ancien producteur Dawala, qui attaque tout le monde en justice, qui met des bâtons dans les roues, pour ses intérêts perso je pense...", confiait-il.

La Sexion d'Assaut de retour en 2020 ? Black M confirme

Le hashtag #liberelasexiondassaut prenait alors possession de Twitter, pour demander à Dawala de relancer le projet. Aura-t-il su entendre le cri des fans, qui se sont mobilisés en masse ? Ce 26 décembre, Black M a annoncé le retour du collectif formé de huit rappeurs dont Gims, Maska, Lefa ou encore Black M pour 2020. Alors qu'un internaute critiquait ses détracteurs : "y'a des gens dans ce monde qui pense que black M ne sait pas rapper mdr", l'interprète de "Sur ma route" a répondu sur son compte Twitter : "Rdv en 2020 avec la sexion d'assaut".