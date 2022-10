On sait combien coûtait la tenue rose canon de Jenifer à la Star Academy, bon courage pour vous l'offrir

Ce samedi 15 octobre 2022, TF1 a joué avec la nostalgie de tous les téléspectateurs. Après des années d'absence, la chaîne a ressuscité la Star Academy et dépoussiéré le château de Dammarie-Les-Lys afin d'accueillir les nouveaux candidats. Mais ce n'est pas tout, afin de lancer le premier prime de la plus belle des façons, Nikos a réussi à convaincre Jenifer - gagnante de la saison 1, de venir faire le show sur le plateau.

Jenifer fait le show avec une robe rose (très chère)

Et pour l'occasion, la chanteuse aux 8 NRJ Music Awards a profité de son passage pour nous en mettre plein les oreilles avec un medley de ses titres les plus cultes composé notamment de Notre idylle ou J'attends l'amour, mais également plein les yeux grâce à sa tenue très spéciale. A l'instar de ce qu'elle nous avait déjà régulièrement proposé dans The Voice quand elle était encore coach, la star a une nouvelle fois mis au défi ses stylistes.

Résultat ? C'est en bonbon rose (ou presque) que Jenifer est donc apparue à l'écran. Une tenue qui semblait sortie tout droit du placard de Lady Gaga, mais qui sera malheureusement difficile à copier cette année pour Halloween ou le Nouvel An, à moins de vouloir causer une crise cardiaque à son banquier.

Selon nos confrères de Purepeople, c'est auprès de Valentino que l'interprète de Sauve qui aime aurait déniché cette incroyable robe qui coûterait près de 2900€, tandis que ses bottines seraient quant à elles vendues à près de 950€. Et ne comptez pas sur le futur Black Friday pour vous les procurer, elles sortent tout droit de la collection automne-hiver 2022. Snif.

Les fans sous le charme

Un look à hauteur de 3850€ (rien que ça, RIP H&M) qui a été rapidement applaudi par les internautes. "Elle était trop belle hier soir toute en rose et si chaleureuse Jen" pouvait-on lire sur Twitter ce week-end, tout comme "La marque de la robe de Jenifer svp ? La vraie star de cette soirée" ou encore "J'ai tweeté comme une groupie et je m'excuse même pas parce que Jenifer est tout en rose et on mérite".