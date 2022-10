"Beyonce c'est fini, elle a bientôt 40 piges. C'est moi maintenant" : cette candidate de Star Academy gonfle déjà tout le monde

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

Ce samedi 15 octobre, on a découvert les 13 candidats de Star Academy 2022 sur TF1 lors du premier prime présenté par Nikos Aliagas. Et on a déjà trouvé la candidate la plus détestée du web : Léa. Celle qui s'auto-décrit comme une "diva" a énervé tout le monde et ça s'est confirmé depuis son arrivée au château de Dammarie-lès-Lys.

" Beyonce c'est fini, elle a bientt 40 piges. C'est moi maintenant "

La ()#StarAcademy — felipe12 (@felipe123623535) October 16, 2022

En un prime, elle m'insupporte dj La, je sens qu'elle va me faire cbler plus d'une fois #StarAcademy — Jeanne Lafont (@JeanneLafont94) October 15, 2022

Regardez bien La, dans 3 mois elle vous vendra des crmes sur insta avec son code promo. #StarAcademy — Grogros Dancer (@grogrosdancer) October 15, 2022

ok La chante bien mais humainement je suis pas sre que ca soit la plus apprciable, les mauvais regards et ne pas applaudir les autres ds le premier prime c'est moyen #StarAcademy — cle (@softpjmily) October 15, 2022

Mdr La qui brouille les micros pour critiquer la prod #StarAcademy — Kyoko Zolansky (@KyokoZolansky) October 16, 2022

Lea elle esr chiante et iconic a la fois on dirais maeva des marseillais lol j'adore rgd faire du sport devant la tl lol #StarAcademy — bry-45 (@bry_official) October 17, 2022

Bon La je la trouve dtestable.. dommage parce qu'elle chante bien #StarAcademy — Antoine (@AntoineCmpn) October 16, 2022

Oh, La qui commence critiquer je ne sais qui ou quoi en toute discrtion #StarAcademy — GotGot le Blond (@CallmeGauthier) October 16, 2022

mais la elle se prend pour qui ???? elle demande ce qu'on lui fasse son caf, qu'on lui coupe sa pomme mais t'es pas beyonce #Staracademy — coco (@constance_mngr) October 16, 2022

" Cenzo tu peux me faire un caf ? " " Elles sont o les tasses ? " " je veux qu'on me le coupe " La La est insupportable Mais crera des problmes donc cool mdrr #StarAc #StarAcademy #StarAcademyleLive — Luslay (@LuluMzza) October 16, 2022

Je reviens avec la rflexion de La comme quoi elle a dit qu'elle tait la nouvelle Beyonc

Elle a cru qu'elle tait une star ou quoi ?!

Meuf redescends tu viens d'arriv au chteau y a mme pas 24h#StarAcademy — (@LuciexEvelyne) October 16, 2022