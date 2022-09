Star Academy 2022 : réseaux sociaux, retour des anciens... ces nouveautés que les ex-candidats auraient adoré

C'est le retour que tout le monde attendait ! En mai dernier, TF1 officialisait la nouvelle édition de Star Academy qui s'était terminée en 2013 avec une 9ème édition diffusée sur NRJ12. Retour aux sources pour cette saison 10 puisque les élèves seront de retour à Dammarie-les-Lys mais aussi car l'émission sera animée de nouveau par Nikos Aliagas. Jusqu'à présent, peu de détails étaient connus à part la date de lancement (le 15 octobre à 21h10), le nom du directeur (Michael Goldman, le fils de Jean-Jacques Goldman) et le fait que le live sera payant. La conférence de presse avait lieu ce mardi 29 septembre et l'équipe a fait quelques révélations croustillantes.

Les élèves auront accès à leurs réseaux sociaux

Dans la version old school de Star Academy, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Si les nouveaux élèves (qui seront 13) seront bien coupés du monde et n'auront pas accès à Internet au château, ils pourront quand même se créer une communauté : la production leur fournira des téléphones non connectés pour qu'ils puissent faire des stories, ensuite postés sur leur compte. Pour rester en contact avec leurs proches, ils pourront toujours utiliser la fameuse minute de téléphone par jour.

Les anciens de retour... le temps de dîners

Pour jouer sur la nostalgie, TF1 propose une autre nouveautés surprenante mais validée à 100% : chaque dimanche, les élèves recevront plusieurs anciens de Star Academy pour dîner. Le but ? Partager leurs expériences avec la nouvelle génération d'académiciens.

Un couvre-feu

Pas question de faire la fête jusqu'à pas d'heure et de traîner dans son lit à l'heure du cours de sport. Afin de faire respecter l'ordre, les élèves auront un couvre-feu : ils devront absolument se coucher à minuit.

La quotidienne sans Nikos

Oui, Star Academy aura bien droit à une quotidienne qui sera diffusée chaque jour du lundi au samedi à 17h30 (juste avant Ici tout commence, à la place de Familles nombreuses, la vie en XXL). Sauf que cette quotidienne ne sera pas animée par Nikos Aliagas : elle se fera sans animateur, seulement avec des images.