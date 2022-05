La Star Academy officiellement de retour sur TF1 : découvrez les première infos

Jean-Pascal en CPE ?

LE cancre inoubliable de la saison 1, pourrait intégrer l'équipe éducative ! Jean-Pascal Lacoste, qui a récemment fêté les 20 ans de sa participation à l'émission, pourrait bien devenir le prochain CPE du château.

Le 12 avril dernier, dans le 6 à 7 de C8, Benjamin Castaldi l'a interpellé : "Je suis de l'école Hanouna, ce qui se dit pendant la pub ou les magnétos, je le répète instantanément. J'ai un scoop, il y a la Star Ac qui va reprendre. Et il paraît que vous allez faire CPE, conseiller principal d'éducation". "Il parait", a répondu l'ancien petit copain de Jenifer, avant de préciser : "Il y a des bruits. (...) Dès que j'aurais plus d'informations, vous en serez les premiers informés". L'agitateur en CPE, on ne sait pas si ce sera très académique, mais on a hâte de voir ça !