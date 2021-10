Star Academy : Jenifer ne voulait pas participer à l'émission, révélations surprenantes

Depuis sa victoire à la Star Academy le 12 janvier 2002, Jenifer c'est : 8 albums solo, 8 NRJ Music Awards, plus de 5 millions de disques vendus dans le Monde, des rôles au cinéma (Les Francis) ou à la télé (Traqués) et même un rôle de coach pendant 10 ans dans The Voice. Autant dire que la chanteuse doit énormément de choses à l'émission culte de TF1.

Jenifer reconnaissante à jamais envers Star Academy

"Ça a été un tremplin énorme. Ce n'étaient que trois mois, mais ça a tout changé", a-t-elle ainsi confessé auprès du Parisien. Interrogée sur ce qu'elle retient de son expérience dans ce programme, Jenifer a notamment précisé, "J'ai pu enregistrer mon premier album et rencontrer le public. La scène, c'était le plus important. Il y a des gens qui me suivent depuis vingt ans, d'autres qui ont décroché et qui reviennent aujourd'hui..."

Une rencontre avec le public qui est, selon elle, la plus belle chose de sa carrière, "J'aime cette histoire et cette relation fusionnelle avec mon public. Nous avons grandi ensemble. C'est un lien très fort", mais qui aurait pu ne jamais voir le jour. La raison ? Au moment du casting de Star Academy en 2001, Jenifer n'avait absolument pas envie d'y participer.

Pourquoi elle a failli ne jamais faire l'émission

"Je connaissais des fins de mois difficiles quand est arrivé l'appel au casting sur TF 1. Ma colocataire de l'époque m'a poussée à m'inscrire. Je ne voulais pas", a révélé la musicienne. La raison d'un tel refus qui aurait pu changer sa vie ? "On sortait de Loft Story et j'avais peur de l'aspect téléréalité. Je voulais devenir chanteuse, mais pas à n'importe quel prix."

Une crainte compréhensible, qui a heureusement été vite oubliée par le programme proposé par l'émission, "Je me suis laissée convaincre par les cours de chant, de danse... Ce que je n'arrivais pas à me payer". Malgré tout, Jenifer l'a assuré, il s'en est encore une fois fallu de peu pour qu'elle se désiste au dernier moment, "J'étais l'une des dernières à passer le casting, après plusieurs heures à attendre. J'étais totalement flippée, au point de vouloir faire demi-tour. C'est à nouveau ma colocataire qui m'a encouragée à rester."

Morale de l'histoire : choisissez bien avec qui vous faites une coloc. Ca peut changer une vie.