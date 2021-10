The Voice : Jenifer quitte l'émission, les coachs de la saison 11 dévoilés

The Voice All Stars a seulement pris fin ce samedi 23 octobre 2021 avec la victoire de Anne Sila, mais TF1 est déjà tournée vers l'avenir du programme. Aussi, à en croire les révélations du Parisien, la chaîne et les producteurs préparent en coulisses la saison 11 de l'émission classique, attendue sur nos écrans en 2022.

Les coachs confirmés, une diffusion repoussée

Et à la surprise générale, cette prochaine édition ne connaîtra aucun bouleversement. Alors que The Voice nous a régulièrement habitué à des évolutions au niveau de son casting, le journal assure aujourd'hui que "ce sont les quatre mêmes coachs qui reviendront dans leurs fauteuils". De fait, attendez vous à y retrouver Florent Pagny, Amel Bent, Marc Lavoine et Vianney.

Une bonne nouvelle pour les 4 stars "qui souhaitaient revenir tous ensemble, avec la même bande", mais un vrai "casse-tête" pour l'équipe de Matthieu Grelier (directeur des programmes et du développement d'ITV Studios France). En cause ? Des emplois du temps surchargés pour tout le monde. Florent Pagny et Vianney sont actuellement en tournée, Amel Bent - qui vient d'annoncer être enceinte, est en pleine promo pour son nouvel album, tandis que Marc Lavoine est déjà pris sur plein d'autres projets.

De fait, là où les auditions à l'aveugle sont habituellement tournées au début de l'automne, cette première étape de The Voice "ne sera mise en boîte que fin décembre". Un changement anecdotique ? Pas vraiment. Ce décalage laisse au contraire entendre que la diffusion de cette saison 11 sera également impactée. Là où la saison 10 avait débuté en février avec des premiers primes diffusés au début du printemps, la saison 11 pourrait donc à l'inverse débuter à l'approche du printemps 2022 avec des premiers primes programmés aux alentours de la mi-mai / début juin. Et ce n'est pas la grossesse déjà bien entamée d'Amel Bent - et donc de son possible accouchement au printemps, qui devrait fluidifier ce calendrier.

Jenifer quitte la famille The Voice

Pour l'anecdote, il a également été annoncé ce week end que Jenifer ne fera plus partie de la famille The Voice à compter de l'an prochain. Coach historique de l'émission, la chanteuse - qui a vécu un tournage compliqué lors de cette édition All Stars, a en effet confessé son envie de tourner la page après 5 saisons dans The Voice, 7 saisons dans The Voice Kids et 1 saison All Stars.

Suite à la performance de sa protégée Amalya sur All By Myself de Céline Dion ce samedi 23 octobre 2021, Jenifer a tout simplement confirmé qu'il était temps pour elle de tenter d'autres choses, "C'est une aventure qui m'a offert beaucoup humainement. Il y a eu beaucoup de grands moments pour moi sur ce plateau. Ça fait dix ans. J'ai vécu beaucoup de rebondissements. C'est probablement la dernière fois que je suis dans ce fauteuil rouge."

Une déclaration faite en direct qui a surpris Nikos, déçu de voir partir sa chouchou découverte lors de la Star Academy, mais un choix qui fait sens selon la star. "Ça a du sens d'être en finale avec Amalya. Elle fait partie de la première saison, on s'est un peu construites ensemble, a-t-elle déclaré avec émotion. C'était une première aventure pour tout le monde. C'est tout ça qu'elle a réussi à exprimer dans cette chanson."