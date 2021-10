The Voice All Stars : Jenifer a quitté l'émission après l'élimination d'Al.Hy, les coulisses chocs

Ce samedi 2 octobre 2021, le nouvel épisode de The Voice All Stars - qui a permis le retour sur le devant de la scène de Louis Delort, a donné lieu à une scène surréaliste. En cause ? A la suite de l'élimination de Al.Hy, sa protégée, lors d'une battle face à Flo Malley (équipe de Patrick Fiori), Jenifer n'a pas masqué sa déception.

Jenifer choquée par l'élimination de Al.Hy

"Je suis choquée. Je quitte l'émission. Je ne continue pas (...) Franchement, je suis un peu déboussolée. Je vous avoue..." a-t-elle ainsi déclaré dans un premier temps, avant de préciser, "Je ne m'y attendais tellement pas. (...) J'ai perdu Al.Hy, ça me fait de la peine. Je le vis pas très bien".

Des propos qui ont surpris tout le monde sur le plateau, Nikos Aliagas comme les coachs emblématiques, au point de l'obliger à s'excuser afin de ne pas créer de malaise, "Je t'adore Flo, je ne devrais absolument pas réagir comme ça. (...) Bravo Flo, excuse moi de cette réaction", et qui auraient pu être le point de départ d'une situation encore plus folle et dramatique pour le programme de TF1.

La coach a (temporairement) quitté l'émission

En effet, si Jenifer a finalement participé au reste de l'émission d'une façon tout à fait normale à l'écran, on le devrait avant tout à la magie du montage. A en croire les informations de Télé-Loisirs, Jenifer aurait en réalité mis sa menace à exécution et aurait ainsi véritablement quitté son fauteuil après avoir fait ses adieux à Al.Hy, "L'élimination surprise de la protégée de Jenifer a été l'origine d'un psychodrame qui a duré bien plus longtemps que ce que la Une a diffusé. Selon nos informations, Jenifer a quitté le plateau pendant plus d'une trentaine de minutes obligeant la production à interrompre le tournage..."

Une situation confirmée en interview par Al.Hy, "Je n'ai pas vu Jenifer partir, j'ai juste vu les 4 coachs passer en coulisses et dire 'on ne comprend pas ce qu'il se passe' et quitter le plateau", mais également par Amalya - l'autre protégée de Jenifer, "À ce moment-là, on ne sait pas ce qu'il se passe. Il y a une interruption de tournage, on se dit tous que Jenifer a besoin de reprendre ses esprits, mais on ne sait rien".

Amalya défend Jenifer

Faut-il alors comprendre que Jenifer est une mauvaise perdante ? Que la coach a failli mettre en péril l'avenir de cette édition spéciale de The Voice à cause de son ego ? On vous rassure, on est loin d'un tel drama. Si Amalya a confirmé que la relation entre Jenifer et Al.Hy était unique, "Quand j'ai vu Al.Hy partir la première chose que je me suis dite c'est : 'd'accord, ça va bien pas se passer pour Jen'" et qu'elle s'imaginait déjà un scénario catastrophe en cas d'élimination précoce, "Je me doutais que Jenifer perdrait ses moyens mais pas à ce point-là. Je savais qu'elle serait en colère et extrêmement triste", la chanteuse a tenu à remettre les choses dans leurs contextes.

"Il faut savoir qu'à ce moment-là, Jenifer était enceinte. Son hypersensibilité plus les hormones en folie, j'imagine l'état dans lequel elle devait être", a-t-elle notamment expliqué pour légitimer ce craquage. De fait, après s'être reposée au calme durant de longues minutes, Télé-Loisirs assure qu'elle a pu reprendre "ses esprits et discuter avec la production" avant de retrouver calmement "ses collègues coachs et le tournage des cross battles" comme si de rien n'était. Vivement la demi-finale !