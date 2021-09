The Voice All Stars : Mika et Zazie vrais experts de l'émission ? Le test en Interro Surprise !

Mika et Zazie coachs dans The Voice All Stars : on a testé leurs connaissances sur The Voice

Les fans étaient une fois de plus au rendez-vous pour The Voice 2021 sur TF1. Une saison avec de nombreux talents très variés, comme Jim Bauer (fils d'un célèbre chanteur), Quentin (qui est papa), Camelione (qui était en duo avec Vianney), Azza (qui voulait montrer "une facette 2.0 de la femme orientale") ou encore Tarik (1er slameur de The Voice). Et maintenant, les téléspectateurs peuvent suivre The Voice All Stars depuis ce samedi 11 septembre 2021 sur TF1 !

Lors de la conférence de presse de The Voice All Stars, PRBK a pu interviewer Mika et Zazie, qui font partie des coachs avec Jenifer, Florent Pagny et Patrick Fiori. Mika et Zazie se sont prêtés au jeu de l'interview Interro Surprise spéciale The Voice, pour tester leurs connaissances sur l'émission. Qui était le premier gagnant de The Voice ? Qu'avait chanté Louane à son audition à l'aveugle ? Dans quelle saison M. Pokora était-il coach ? Avec qui Kendji avait-il chanté en finale ? Quand a été mis en place le vol des talents ? Découvrez vite les questions et les réponses très drôles des coachs de The Voice All Stars.

Les coachs ont aussi dû répondre à des questions l'un sur l'autre, pour voir s'ils se connaissent bien

Et nous avons aussi posé des questions à Mika et Zazie pour savoir s'ils se connaissent vraiment bien. La chanson que l'autre préfère dans la discographie de l'autre ? Le moment le plus marrant pendant le tournage ? Son habitude la plus bizarre en off ? Matez vite l'interview vidéo de Mika et Zazie pour les réponses !

Propos recueillis par Marie Piat. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.