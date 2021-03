Quentin (The Voice 2021) : Marc Lavoine, Nikos en coulisses, son enfant... Il se confie (itw)

Purebreak : Tu n'avais pas l'air stressé avant les auditions à l'aveugle de The Voice 2021. Tu l'étais vraiment ou tu étais détendu ?

Quentin : Si, bien sûr, j'étais stressé, mais j'essayais de ne pas trop le montrer. C'est compliqué parce que c'est très impressionnant d'être sur le plateau. Sur scène, c'est vrai qu'une fois que Marc Lavoine s'est retourné, je me suis relâché un peu plus, j'étais plus à l'aise. Et puis la musique a pris le dessus sur les caméras, les lumières et tout ça.

Et comment t'es-tu senti quand tu as vu d'autres fauteuils se retourner aussi ?

Ça fait tellement du bien quand ils se retournent. Ça veut dire que je leur plais musicalement donc c'est super, je peux que kiffer ! Je ne m'attendais pas à tous ces fauteuils retournés. Je m'étais dit qu'un déjà, c'était bien. Mais jamais j'aurais pensé que les 4 coachs se retourneraient pour moi.

Comment as-tu fais ton choix entre les coachs ?

Je m'étais toujours dit que le premier qui se retourne sera le premier vers qui j'irai. Parce que c'est le premier dans lequel j'ai tapé dans l'oreille, qui aime ce que je fais direct. Et j'ai même pas eu le temps de faire le refrain qu'il était déjà retourné Marc Lavoine (rires). Après c'est vrai que Vianney, j'aurais aimé aussi aller dans son équipe. Mais Marc Lavoine ça m'allait très bien et je suis hyper content de mon choix.

Se faire photographier par Nikos, "ça met plus de pression que de monter sur scène et chanter"

As-tu une anecdote à partager à propos des auditions à l'aveugle ?

Moi ce qui m'a marqué, c'est Nikos. On a fait une interview, ensuite avant de monter sur scène il est revenu me voir pour voir comment je me sentais et après en sortant de scène je l'ai revu et il m'a soutenu. C'est impressionnant d'avoir Nikos à ses cotés, et de se sentir soutenu comme ça, ça fait super plaisir. Et se faire prendre en photo par Nikos aussi, c'est quelque chose. Ça met plus de pression que de monter sur scène et chanter (rires).

En tant que jeune papa, ce n'était pas trop dur d'être loin de ta femme et ton enfant pour le tournage ?

Si, c'est dur, c'est pas évident sur ce point là, c'est vraiment le plus compliqué. Ma femme et mon petit gars, ce sont mes piliers. Mais je sais qu'ils me soutiennent à fond et j'espère qu'il sera fier de moi.

"Dès que la musique je peux en faire mon métier, j'arrêterais la mécanique"

Entre mécanicien et chanteur, ton choix est fait ?

Dès que la musique, je peux en faire mon métier, c'est sûr que j'arrêterais la mécanique. Mais pour l'instant mécanicien c'est le métier qui me permet de payer mon loyer, de remplir mon frigo, d'acheter les courses... (rires). Et puis ça ne m'empêche pas de faire de la musique à côté.

As-tu des projets après The Voice 2021 ?

Je suis auteur-compositeur et interprète. J'ai pas mal de chansons en stock qui sont prêtes, il y a juste à les enregistrer en studio proprement. Mon style, c'est de la chanson française, il y a beaucoup de textes d'amour et de la vie. J'ai un morceau qui s'appelle d'ailleurs tout simplement Vivre, ça résume tout le titre. C'est avec des influences afros et caribéennes, donc assez chaud, latino, ça donne envie et ça fait du bien. J'ai envie que les gens qui écoutent ma musique se sentent bien et que ça leur fasse penser au soleil et à la chaleur.

