Louis Delort (The Voice All Stars) explique la raison pour laquelle il a "tout plaqué"

"J'ai pris quelques années pour faire le point"

En 2012, Louis Delort s'est retrouvé en finale de la saison 1 de The Voice, aux côtés de Al.Hy, Aude Henneville et Stéphan Rizon. Il n'a malheureusement pas gagné puisque le public a choisi Stéphan Rizon comme grand vainqueur. Neuf ans plus tard, Louis Delort s'accorde une deuxième chance dans The Voice All Stars, qui remplace Koh Lanta le vendredi sur TF1.

Une deuxième chance qui marque la fin de sa longue pause : "Après The Voice, j'ai vécu à 20 000 à l'heure pendant quelques années. Je me suis installé à Paris, me suis déraciné... sans jamais vraiment me sentir à ma place. Entre 18 et 22 ans, j'ai vécu beaucoup de choses. À un moment, j'ai saturé, j'ai eu besoin de souffler", explique le chanteur à Télé Loisirs.

C'est en 2015 qu'il a décidé de tout arrêter, en partie suite à la fin de son groupe de rock : "Quand j'ai tout plaqué, quand j'ai quitté la capitale, c'était aussi pour arrêter tout ça, ce métier. J'ai pris quelques années pour faire le point et me sentir prêt à réattaquer. J'ai construit des bases solides, j'ai une famille, une maison... Des choses que je n'avais pas il y a dix ans. Cette construction me permet de garder les pieds sur terre aujourd'hui." Et puis, Louis Delort s'est aussi fiancé à sa petite amie Angèle Debono, avec qui il est en couple depuis plus de 4 ans.