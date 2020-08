The Voice 10 : Vianney débarque, Florent Pagny revient, Amel Bent et Marc Lavoine restent coachs

Vianney aurait signé pour The Voice 10

En juin 2020, Abi a été sacré vainqueur de The Voice 2020, la saison 10 de The Voice se prépare. La saison anniversaire a été confirmée par Xavier Gandon, directeur des antennes TV et digitales du groupe TF1 auprès de nos confrères de puremedias.com. Et c'est justement Puremedias qui a révélé les 4 coachs de cette nouvelle saison de l'émission. Ce sont Vianney, Florent Pagny, Amel Bent et Marc Lavoine qui devraient s'asseoir dans les fauteuils rouges.

Alors que Kendji Girac est devenu coach de The Voice Kids après avoir refusé 2 fois, ce serait au tour de Vianney d'intégrer la The Voice family. La chaîne et la production "convoitaient l'interprète de Pas là et Je m'en vais depuis plusieurs saisons" a précisé le site.

Florent Pagny de retour, Amel Bent et Marc Lavoine devraient rempiler

En plus de Vianney, les 3 autres coachs de The Voice 10 seraient quant à eux déjà des têtes connues du programme. Florent Pagny, qui avait coach des saisons 1 à 7 (et avait gagné à deux reprises avec Stéphan Rizon et Slimane) serait de retour. En juin 2019, il avait d'ailleurs assuré son envie de revenir lors de son passage sur RTL : "Je leur ai dit que je reviendrai pour mes 60 ans donc ça va, c'est 2021", "tout le monde me disait 'Alors 'The Voice' ? Alors la tournée ?'. J'ai dit 'Attendez, je viens à peine de finir !' Je reviendrai pour mes 60 ans et mes 60 ans, c'est 2021".

Amel Bent et Marc Lavoine devraient aussi rempiler pour leur deuxième saison, contrairement à Lara Fabian et Pascal Obispo.