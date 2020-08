Kendji Girac (The Voice Kids) a refusé deux fois d'être coach, il explique pourquoi

"J'ai refusé pendant 2 ans consécutifs"

Comme vous le savez, Kendji Girac va remplacer Amel Bent dans The Voice Kids. C'est donc le chanteur d'Andalouse qui est aux côtés de Soprano, Jenifer et Patrick Fiori à partir de ce samedi 22 août 2020 sur TF1. Mais avant d'accepter de devenir coach pour l'émission qui l'a fait connaître, l'artiste a avoué qu'il avait dit non deux fois à la chaîne. Pourquoi refusait-il de se poser dans l'un des célèbres fauteuils rouges ? Il a confié à Télé 7 Jours : "J'ai refusé pendant 2 ans consécutifs l'invitation de TF1", "car j'avais besoin de vivre des choses, de monter sur scène, de faire de la musique... pour pouvoir partager ces expériences avec les enfants, trouver les bons arguments et les conseils qui les aideront à grandir dans le chant".

"J'avais envie d'arriver sur le plateau plus confiant, et le sac rempli de vécu. Cette fois-ci, je me suis senti prêt" a ainsi ajouté Kendji Girac. Celui dont le troisième album est prévu pour octobre 2020 (et dont il a avoué en interview à PRBK avoir insisté pour travailler avec GIMS), est content d'avoir attendu d'avoir plus d'expérience avant d'être coach dans l'émission animée par Nikos Aliagas. Surtout que malgré les deux refus, il reste encore aujourd'hui, à seulement 24 ans, le plus jeune coach de toute l'Histoire de The Voice Kids en France.

Kendji Girac révèle le moment où il a changé d'avis

Mais à quel moment Kendji Girac a compris que c'était le bon moment pour lui d'enfin accepter la proposition de la prod de The Voice Kids ? "J'étais en pleine tournée, sur un quai de gare, et je me suis dit : 'Ça y est, je veux faire The Voice Kids'. J'ai immédiatement appelé le producteur pour le lui annoncer" s'est-il rappelé, "Tout le monde était ravi ! C'était la danse de la joie de tous les côtés".

La star qui a adoré être en confinement est maintenant ravie d'avoir finalement dit oui : "Quitter l'émission en tant que vainqueur, il y a six ans, et revenir en tant que coach, c'est incroyable !".