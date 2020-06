Kendji Girac a adoré être en confinement pour une raison très touchante

Un confinement idéal pour Kendji

Pour certains, le confinement a été une période difficile à vivre, pour d'autres en revanche, cette situation s'est plutôt bien déroulée. A en croire les propos de Kendji Girac accordés au Parisien, le chanteur se classe dans la seconde catégorie.

Interrogé sur son confinement, celui qui pourrait bientôt faire un feat avec Ninho a rappelé qu'il avait été bien entouré, "je me suis confiné vers Bordeaux, avec mon père, ma mère, mes soeurs et mon petit-neveu que j'adore" et que toutes les conditions avaient été réunies pour faciliter cette transition, "J'ai bien vécu cette période, je n'ai vraiment pas à me plaindre. Nous avons une maison avec un jardin... Et toujours la caravane dans laquelle je dormais le soir... Comme toujours".

Des retrouvailles très importantes

Des propos surprenants ? Pas vraiment. A l'écouter, ce moment inédit partagé en famille lui a été bénéfique pour une chose très importante : il a pu se rapprocher de son père, "Ça m'a fait énormément de bien de passer du temps avec mon père, nous avons eu de longues discussions, encore plus que d'habitude." Et pour cause, là où sa carrière l'amène régulièrement à s'éloigner de ses proches durant de longs mois, cette coupure obligatoire lui a offert un retour aux sources inestimable, "J'ai aussi construit un joli garage en bois sur le terrain avec lui, car il est très manuel. Et le soir, je jouais des heures à la guitare avec lui. Il me donne encore beaucoup de conseils pour que je progresse."

Cependant, n'allez pas croire que le possible futur coach de The Voice est du genre à se satisfaire de cette situation actuelle. Le chanteur l'a ensuite précisé, l'épidémie de Covid-19 a également mis un frein à sa carrière et l'un de ses rêves, "Juste avant le confinement, je venais d'entamer ma première tournée aux Etats-Unis... Une première, un rêve. J'étais super-content mais j'ai dû être rapatrié après ma première date." Un annulation frustrante, "J'espère que ça sera juste un report", qui pourrait malheureusement durer encore quelque temps. Oui, on ne peut pas tout avoir dans la vie...