Ninho : bientôt un feat avec Kendji Girac ? Le rappeur est prêt

Véritable révélation du rap français ces dernières années, Ninho a récemment vu l'émission Artiste&Co (France 2) lui consacrer son premier numéro et lui offrir carte blanche afin qu'il puisse faire le bonheur des téléspectateurs à sa façon. L'occasion pour le rappeur d'inviter de nombreux artistes à faire le show à ses côtés lors d'un concert unique et de nous dévoiler une facette inédite de sa personnalité au travers de nombreux portraits et témoignages.

Bientôt un feat Ninho x Kendji ?

Et parmi les invités sélectionnés par Ninho, il y avait... Kendji Girac. Or, comme l'a révélé l'interprète de Que dieu me pardonne, il n'a pu être présent à cet événement à cause d'un agenda surchargé, "Je voulais te remercier pour l'invitation, malheureusement je ne peux pas être là, mais merci beaucoup. J'aurais aimé te rencontrer en face, mais j'espère que ça se fera très bientôt." Néanmoins, Kendji s'est avoué touché par cette main tendue et, dans une pastille vidéo, le chanteur n'a pas hésité à demander au rappeur : "Quand est-ce qu'on pourra faire un duo ensemble ?".

Une question qui peut surprendre tant les univers des deux artistes semblent radicalement opposés, mais qui n'a pas dérouté Ninho. Celui qui nous a récemment offert le titre Lettre à une femme s'est au contraire montré intéressé par cette idée et n'a pas hésité à répondre de façon mystérieuse : "Peut-être qu'il est dans le prochain album, peut-être qu'il est dans le suivant, peut-être que je serai dans le sien... On ne sait pas, c'est le destin".

De quoi comprendre qu'un projet serait déjà en cours ? A suivre...