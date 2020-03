Ninho bat un record avec le son Lettre à une femme, de sa mixtape "MILS 3"

Ninho : sa mixtape "MILS 3" est disque d'or

Alors que Paris est la première ville du rap au monde grâce à des rappeurs comme PNL, Nekfeu et Ninho, ce dernier continue de se faire un nom dans le milieu du rap. A seulement 23 ans, l'artiste français continue en effet de cartonner. Sortie en avance à cause d'une fuite, la mixtape "Maintenant Ils Le Savent 3" ("MILS 3") a été écoulée à plus de 40.000 exemplaires en seulement 2 jours d'exploitation. Le disque a même été certifié disque d'or. William Nzobazola, de son vrai nom, a d'ailleurs partagé cette bonne nouvelle sur son compte Instagram.