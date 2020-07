Kendji Girac parle de son nouvel album : "J'ai vraiment insisté pour travailler avec Gims" (Itw)

Après un an d'absence, Kendji Girac est revenu en force, en 2018, avec son troisième album "Amigo", composé des morceaux Tiago, Maria Maria, Pour oublier et Que dieu me pardonne en feat avec Claudio Capéo. Aujourd'hui, le gagnant de The Voice 3 s'apprête à sortir son nouvel opus avec lequel il n'a qu'un seul objectif, "faire danser les gens" : "pour que tout ce qu'il s'est passé reste derrière eux. Il faut aller de l'avant, s'amuser et retrouver le sourire. (...) J'essaie de redonner un peu de joie dans tous ces malheurs", a-t-il confié en interview avec PRBK.

"Je suis très fier d'avoir plusieurs atouts"

Pour le moment, Kendji Girac n'a rien annoncé sur son prochain album, prévu pour octobre 2020, mais il a accepté de nous donner quelques infos à ce sujet : "sur mon nouvel album, j'avais envie de morceaux où je chante un peu plus, un peu plus haut. Surtout des chansons à voix, mais qui font bouger les gens. C'est pour ça que j'ai voulu travailler avec Slimane, Gims et Vianney. J'ai pu avoir ce que je voulais, ce que je recherchais."

On peut quand même déjà se faire une petite idée du résultat avec le premier extrait Habibi. Cependant, les morceaux seront-ils tous similaires ? "Habibi parle d'amour avec des mélodies assez vocales, le reste est un peu comme ça sauf que ce n'est pas aussi orientale. Y a des styles plus reggaeton, pop. Je suis très fier d'avoir plusieurs atouts", répond l'interprète de Color Gitano à PRBK.

Kendji Girac nous parle de sa collaboration avec Gims

Kendji Girac nous raconte ensuite comment est née sa collaboration avec Gims : "ça s'est fait maintenant parce que j'avais terminé la tournée et le troisième album. Je n'avais plus rien à faire à part recommencer un quatrième. J'avais le champs libre du coup et là, j'ai vraiment insisté pour travailler avec Gims. Je lui ai envoyé des messages et il m'a dit 't'inquiète pas, je me mets à fond sur ton album. Je te respecte beaucoup. Je vais t'écrire des chansons comme il faut."

