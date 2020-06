Gagnant de The Voice 2020 : Abi sacré vainqueur

C'est une finale de The Voice particulière qui a eu lieu ce samedi 13 juin 2020, mais la victoire n'en est pas moins belle. En raison de la crise sanitaire du coronavirus et des conditions sanitaires très strictes, c'est sans public que les 4 finalistes Abi, Tom Rochet, Gustine et Antoine Delie ont chanté sur scène, d'abord seuls puis respectivement accompagnés de Kendji Girac, Slimane et Vitaa, Clara Luciani et Vianney. Après environ 2h de show, le public a tranché : Abi est le grand gagnant de cette neuvième saison de The Voice.

Abi gagnant de la saison 9 de The Voice

Celui qui a su toucher tout le monde avec sa reprise de If i ain't got you, d'Alicia Keys a recueilli 54,3% des votes, largement devant Gustine (22,5%), Tom Rochet (13,1%) et Antoine Deli (11%). Il succède donc à Stéphan Rizon, Yoann Fréget, Kendji Girac, Lilian Renaud, Slimane, Lisandro Cuxi, Maëlle, ou encore Whitney Marin, grande gagnante de The Voice l'année dernière. De quoi rendre son coach Pascal Obispo fier puisqu'il n'a pu s'empêcher de lui faire un câlin malgré les règles de distanciation sociale.

"Merci d'avoir cru en moi quand je ne le faisais pas"

Une victoire qu'Abi a encore du mal à réaliser, comme il l'a confié sur Twitter : "Je ne comprends absolument rien de ce qu'il m'arrive.. Tout va tellement vite c'est fou. J'ai encore beaucoup de travail pour réussir à créer quelque chose de solide, et je compte bien sûr me donner à fond pour. J'espère seulement que ce n'est que que le début, et pas une fin." Reconnaissant, il remercie ceux qui ont voté pour lui : "Merci pour tout ce soutien et cet amour tout à long de cette belle aventure. J'espère pouvoir être à la hauteur, et continuer sur cette lancée. Merci d'avoir cru en moi quand je ne le faisais pas. Et merci d'avoir vu en moi ce que je n'ai pas su voir. Je vous aime." On lui souhaite une aussi belle carrière que Slimane, Louane, Kendji Girac et autres candidats de The Voice.