The Voice 2020 : comment va se dérouler la finale ?

Ils étaient plus de 100 à passer les auditions à l'aveugle de cette neuvième saison de The Voice. Ils ne sont désormais plus que 4 : Abi, Antoine Delie, Tom Rochet et Gustine. Après avoir été sauvés par les téléspectateurs lors de la demi-finale, les talents respectifs de Pascal Obispo, Marc Lavoine, Amel Bent et Lara Fabian vont s'affronter ce samedi 13 juin 2020 en finale de The Voice. Une finale qui s'annonce déjà tout aussi particulière que la demi-finale.

Comment va se dérouler la finale de The Voice ?

Alors qu'à l'origine, ils devaient chanter en live sur la scène du Palais des Sports devant plus de 4 000 personnes, c'est sur le plateau de la Seine Saint-Denis qu'ils ont enregistré leurs prestations cette semaine, sans public physiquement présent, mais aux côtés de stars comme Kendji Girac, Clara Luciani, Vianney, ou encore Slimae et Vitaa. La faute aux restrictions sanitaires imposées en cette période de crise sanitaire du coronavirus. Jusque là, rien de nouveau puisque c'était déjà ainsi lors de la demi-finale.

Qui sera présent sur le plateau ?

En revanche, là où il y a du changement, c'est au niveau du direct : Nikos Aliagas et Karine Ferri ne seront plus seuls en plateau puisqu'ils seront accompagnés des 4 finalistes et des coachs Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo, à l'exception de Lara Fabian, toujours coincée à Montréal et qui sera donc toujours en duplex sur un écran géant. Leurs proches, ne pouvant pas venir pour éviter qu'il y ait trop de monde en plateau, assisteront eux aussi au show en visio. C'est donc ensemble qu'ils découvriront le résultat des votes des téléspectateurs et l'identité de celui ou celle qui succédera à Whitney, vainqueur l'année dernière et remportera un contrat chez Universal Music.