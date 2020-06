The Voice 2020 : une demi-finale "glauque" ? De nombreux twittos la comparent à Black Mirror

The Voice ou Black Mirror ?

Ce samedi 6 juin 2020, c'était la demi-finale de The Voice 2020 sur TF1. Abi et Antoine Delie, qui faisaient partie des favoris, se sont qualifiés pour la finale avec Gustine et Tom Rochet. Sauf que cette année, la disposition de l'émission a pas mal changé à cause du Covid-19. En effet, le programme a suivi des mesures de sécurité très strictes. Les coachs Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo étaient présents en physique sur le plateau, alors que Lara Fabian était en direct depuis chez elle, affichée sur un écran géant.

Ce nouveau prime de The Voice 2020 était aussi sans public pour éviter la propagation du coronavirus. Les téléspectateurs se trouvaient donc à distance, projetés sur des écrans interposés. De quoi rappeler un épisode de la série Black Mirror sur Netflix comme l'ont souligné de nombreux twittos sur Twitter.

Beaucoup d'internautes ont "froid dans le dos"

Plusieurs internautes ont en effet comparé la demi-finale de The Voice 2020 à l'épisode 2 de la saison 1, appelé Quinze millions de mérites. Dans cet épisode, des anonymes tentent le jeu TV Hot Shot pour devenir une star, dans une salle fermée, face à 3 jurés et un mur de téléspectateurs sur des écrans à l'arrière. La réalité a rattrapé la fiction comme l'ont indiqué de nombreux twittos. Ils sont à la fois contents de pouvoir suivre la suite de l'émission et un peu sous le choc trouvant que c'est "bizarre", "glauque" et que "ça fait froid dans le dos" de voir tous ces écrans.