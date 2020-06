The Voice 2020, la demi-finale : Abi, Antoine Delie... qui sont les favoris ?

Qui succèdera à Stéphan Rizon, Yoann Fréget, Kendji Girac, Lilian Renaud, Slimane, Lisandro Cuxi, Maëlle, ou encore Whitney Marin, grande gagnant de The Voice l'année dernière ? Patience, il ne reste plus longtemps avant de le découvrir ! Alors que la 9e saison de The Voice était impactée par la crise du coronavirus et le confinement, TF1 décidait de raccourcir des épisodes, avant d'arrêter la diffusion avec les derniers K.O le 25 avril dernier. Si l'hypothèse d'une demi-finale et d'une finale reportées à septembre était évoquée, c'est finalement ces samedis 6 et 13 juin 2020 qu'elles auront lieu !

Qui sont les favoris de cette saison 9 de The Voice ?

Pas de Palais des Sports comme prévu pour les 12 talents encore en lice : les conditions de tournage ont été aménagées dans le respect des mesures sanitaires liées au coronavirus. Ainsi, les prestations de chacun ont été pré-enregistrées, alors que Nikos Aliagas, présent sur le plateau aux côtés des coachs (sauf Lara Fabian), lancera les votes en direct. Mais qui ira en finale parmi les candidats encore en lice ? Qui d'Antoine Delie, Antony Trice, Ifè, Toni, Cheyenne, Terrence, Tom Rochet, Gustine, Maria Doyle, Baby J, Abi ou encore Verushka a des chances de remporter cette 9 saison ? En attendant de le savoir, retour sur les 2 grands favoris de cette saison : Abi et Antoine Delie.

Antoine Delie et sa voix extraordinaire

Dès son interprétation de La pluie d'Orelsan au piano lors des auditions à l'aveugle, Antoine Delie a placé la barre haut. Le chanteur belge que l'on compare souvent à un ovni a su se faire remarquer pour sa voix extraordinaire, bien plus que pour son look extravagant ou pour sa personnalité. Tout de suite, les internautes l'ont vu aller jusqu'en finale, voire même remporter The Voice. Et s'ils avaient raison ? Suite à sa battle face à Kevin Dozot sur Nothing Compares to You de Sinead O'Connor, Marc Lavoine a décidé de le garder dans son équipe et de l'emmener plus loin. D'abord aux KO, où il a repris Comme ils disent de Charles Aznavour avec brio, puis en demi-finale. Après avoir su convaincre son coach, saura-t-il séduire le public ? A en croire les tweets à son sujet, c'est déjà le cas...