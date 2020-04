The Voice 2020 : le récap des équipes d'Amel Bent, Lara Fabian, Marc Lavoine et Pascal Obispo

Qui succédera à Whitney et deviendra le grand gagnant de la 9e saison de The Voice ? Alors que les derniers K.O ont été diffusés ce samedi 25 avril 2020 sur TF1 et que les 12 demi-finalistes ont été désignés, Purebreak fait le récap des équipes d'Amel Bent, Lara Fabian, Marc Lavoine et Pascal Obispo.

Ifè

Antony Trice

Equipe d'Amel Bent : Toni

Terrence

Tom Rochet

Equipe de Lara Fabian : Cheyenne

Gustine

Maria Doyle

Equipe de Pascal Obispo : Baby J

Abi

Verushka