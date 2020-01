Antony Trice (The Voice 2020) : comment il a appris la mort de sa soeur ? Le chanteur se confie

Ce samedi 25 janvier, Antony Trice s'apprête à émouvoir la France entière dans The Voice 2020. Tout d'abord grâce à sa performance sur la chanson Casting de Christophe Maé - qui ne laissera pas indifférent le jury, mais également pour son histoire. Car si le jeune homme de 24 ans se sent prêt à monter sur scène aujourd'hui, c'est notamment pour rendre hommage à Emmanuelle, sa grande soeur, décédée à l'âge de 16 ans il y a dix ans.

Une carrière de chanteur... liée à sa soeur

Auprès de nos confrères de Purepeople, le chanteur dévoile la façon dont la musique lui a permis de se relever après un tel drame, alors même qu'il commençait à faire "quelques conneries". "La musique m'a clairement aidé. Encore aujourd'hui, quand je ne vais pas bien, c'est ce qui m'aide. J'ai commencé à jouer avec la guitare de ma soeur."

Bien évidemment, Antony Trice se rêve d'une carrière de chanteur pour lui "Je ne vais pas sacrifier la musique pour mes études, plutôt l'inverse", mais il l'assure, sa grande soeur restera toujours derrière comme un moteur, "Ma soeur jouait de la guitare et était une grande fan de la Star Academy. J'ai appris très vite la guitare et le chant et je pense que ce n'est pas venu pour rien, elle m'a laissé quelque chose."

Comment Antony Trice a fait face au choc

Par ailleurs, le candidat de cette nouvelle édition de The Voice profite de cette émouvante interview pour révéler comment il a appris cette nouvelle qui a changé sa vie. Tandis qu'il avoue, "Ça a tué un gamin. Je pense que vivre ça à l'âge 13 ans, c'est le pire âge. Emmanuelle était un exemple pour moi. Je faisais tout pour elle", il confesse que le choc de cette annonce a été brutal à vivre.

"J'étais au McDonald avec mon équipe, mon entraîneur m'a ramené à la maison où il devait y avoir mes parents. Mais lorsque je suis arrivé chez moi, ils n'étaient pas là. Je suis donc allé chez ma tante et mon oncle afin de voir s'ils étaient là. J'ai été accueilli par un policier. Quand j'ai vu que tout le monde pleurait, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose de particulier. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont appris que c'est Emmanuelle qui est décédée. J'avais 13 ans."

Une histoire aussi bouleversante que son talent. Reste désormais à espérer qu'Antony - soutenu par sa soeur, ira loin dans cette aventure.