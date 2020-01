Antony (The Voice 2020) : la mort de sa soeur, ses larmes devant Marc Lavoine... il se confie

Purebreak : Peux-tu revenir sur tes débuts dans la musique ?

Antony Trice : J'ai commencé la guitare il y a au moins 10 ans. J'ai commencé quand j'ai perdu ma soeur qui, elle, jouait de la guitare. Elle est morte dans un accident de la route alors qu'elle avait 16 ans. J'en avais 13. Deux ans après, j'ai eu un accident de snowboard, je me suis cassé le fémur et je n'ai plus pu faire de sport pendant 3 ans. Je faisais aussi du foot. Il a fallu que je me trouve une occupation. J'ai pris la guitare de ma soeur et j'ai commencé à jouer. C'est comme ça que j'ai commencé d'abord la guitare puis ensuite le chant. Je n'avais jamais fait de musique avant.

La guitare et le chant me permettaient d'évacuer toute la haine et toute la tristesse que je pouvais avoir en moi

Quel sentiment te procure la musique ?

Pendant cette période de 3 ans où je ne faisais pas de sport, j'ai fait pas mal de bêtises. Je suis parti un petit peu à la dérive et j'ai eu une grosse discussion avec mon père qui m'a dit qu'il fallait que je me trouve une occupation qui me fasse du bien. J'ai pris conscience que ce n'était pas parce qu'Emmanuelle était décédée que moi, je n'avais pas le droit de vivre. Et c'est pour ça que j'ai pris la guitare de ma soeur et je me suis vite rendu compte que la guitare et le chant me permettaient d'évacuer toute la haine et toute la tristesse que je pouvais avoir en moi. Quand j'étais plus petit, je pleurais énormément, depuis le décès de ma soeur. Ensuite, je me forçais à ne plus pleurer et c'est la musique qui m'a permis d'évacuer tout ça.

Slimane a dit que, pour lui, "écrire une chanson était thérapeutique", tu es d'accord ?

Complètement, bien dit Slimane ! Ça aide parce ça permet d'essayer de mettre des mots sur la peine. En écrivant des chansons, on pose les mots, on réfléchit vraiment à notre problème plutôt que simplement y penser.

Je me suis toujours dit que si j'avais ce "don" pour la musique, c'est parce qu'Emmanuelle me l'avait laissé en partant

La musique, c'est aussi une façon de rendre hommage à ta soeur ?

Je ne sais pas si je peux le dire comme ça parce qu'elle chantait et jouait de la guitare mais elle n'était pas une musicienne au point où j'en suis, dans le sens où, moi, je veux absolument faire de la musique, mais oui, c'est clairement lui rendre hommage parce que, avant qu'elle décède, je n'étais pas du tout musicien. Je n'avais rien de tout ça et c'est vrai que j'ai appris la guitare très vite, j'ai appris à chanter -pas forcément juste- très vite. C'était étonnant le rythme auquel je progressais et je me suis toujours dit que si j'avais ce "don" pour la musique, c'est parce qu'Emmanuelle me l'avait laissé en partant.

Pourquoi participer à The Voice aujourd'hui ?

Je pense que c'était la bonne année. On est venu me chercher après m'avoir vu chanter sur mes réseaux sociaux et on m'a offert la possibilité de le faire et je me suis dit que, cette année, j'étais prêt. Peut-être que je ne l'aurais pas fait l'année d'avant, par peur de ne pas être prêt. Mais, là, j'ai fait quelques concerts tout au long de l'année, donc je me suis dit que s'il le fallait le faire, c'était maintenant. J'ai mis mes études de pédagogie pour devenir enseignant sur pause pour participer à l'émission. J'y avais déjà pensé. En tant que chanteur, j'aimais bien regarder l'émission, mais je pense que je n'aurais jamais osé m'inscrire de moi-même. Je n'aurais pas eu la prétention de dire 'j'ai le talent pour m'inscrire à The Voice'.

J'ai eu l'impression que Christophe Mae avait écrit cette chanson pour moi

Tu as repris Casting de Christophe Mae. Pourquoi cette chanson ?

La première fois que j'ai entendu cette chanson, elle m'a tapé à la gueule. J'ai eu l'impression qu'il l'avait écrite pour moi. Je me suis vraiment retrouvé dans cette histoire. Il y a plusieurs phrases qui m'ont frappé. Il dit notamment 'Je ne veux plus chanter dans ma chambre, je veux qu'on m'écoute, qu'on m'entende' et c'est exactement mon cas. Toutes ces années, j'ai toujours chanté dans ma chambre, seul. Éventuellement, je postais des vidéos mais j'ai toujours chanté seul et ça fait un petit moment que je me dis qu'il faut que je sorte des sentiers battus, que je sorte de ma chambre pour qu'on puisse reconnaître Antony en tant qu'artiste et pas simplement en tant qu'Antony qui fait des vidéos dans sa chambre.

Ça t'a fait quoi de voir les 4 fauteuils retournés ?

C'était un énorme soulagement, je n'en attendais pas tant. Tant mieux. C'est une vague d'émotion. On ne peut pas dire que j'étais triste, j'étais vraiment heureux de voir tout ça. Évidemment, je repense à ma soeur, je repense à tout ce qui est arrivé et je me dis que j'ai réussi à sortir la tête de l'eau.

L'émotion t'a submergé, qu'est-ce qui t'a fait craquer ?

C'est ce que Marc Lavoine me dit, quand il me demande ce qui me pousse à ce point à me dire 'retourne-toi'. Quand il me dit ça, j'ai compris que lui avait compris mon message et ça m'a secoué parce que c'est là que j'ai pris conscience que mon message était passé et que j'avais vraiment besoin qu'il passe. Ça secoue en fait. C'est pour ça que je l'ai choisi comme coach, parce que je me suis dit qu'il avait compris que j'avais besoin de changement, de ça.

Je reçois des messages de gens qui ont perdu des proches. Ça m'a touché énormément"

Un extrait de ton audition a été dévoilé par TF1 il y a plusieurs jours, quel genre de messages as-tu reçu depuis la diffusion de celui-ci ?

Je reçois de tout, mais que des messages positifs. Je n'ai pas reçu de messages négatifs. Je reçois des messages de beaucoup de personnes qui me félicitent parce qu'elles ont été touchées par la prestation. Ils disent que je chante avec énormément d'émotion. De gens qui ont perdu des proches. Ce sont des messages qui m'ont vraiment touché. Ils me disent qu'ils ont envie d'essayer de suivre mon chemin pour eux aussi s'en sortir parce qu'ils se sont rendus compte via ma performance que la vie valait la peine d'être vécue. Ça m'a touché énormément. Je réponds à tous les messages. Dans mon objectif, j'aimerais répondre à tout le monde, quitte à ce que cela me prenne 2h par jour. Je n'ai pas envie d'être un artiste distant, j'ai envie d'être proche. Quand je chante, c'est pour partager ma musique.

Comment tu décrirais ton univers musical ?

Triste. J'ai commencé à chanter parce que j'étais triste, je chante beaucoup de chansons tristes, et ça me permet de m'évader un petit peu. Mon univers musical, je pense qu'il est triste. Après, il y a quelques coups de soleil quand même mais je le fais pour couvrir ma peine.

Si Marc Lavoine te demande de chanter une chanson joyeuse ?

Je chante aussi des chansons joyeuses donc je la travaillerais. Après je ne suis pas universel, je n'ai pas envie de chanter que des chansons tristes. C'est peut-être ce qui me réussit le mieux mais je ferais en sorte de montrer que ce n'est pas parce qu'on est triste qu'on ne peut pas chanter des chansons heureuses.

Si Christophe Mae veut bien du petit Antony, pourquoi pas essayer de faire quelque chose ?

C'est quoi tes projets pour l'après The Voice ?

C'est une bonne question ! J'espère que The Voice va pouvoir m'ouvrir des portes, le plus loin possible. Après, je garde les pieds sur terre et j'essaie de relativiser. On est beaucoup à The Voice, il y a beaucoup de chanteurs, même en dehors de The Voice. Je ne prétends pas être le prochain Michael Jackson mais si The Voice peut m'ouvrir des portes et peut-être faire une carrière dans la musique, plus que volontiers !

Avec qui tu aimerais collaborer ?

J'ai envie de dire Christophe Maé parce que j'ai repris sa chanson et ça a bien marché donc je me dis pourquoi pas. S'il veut bien du petit Antony, pourquoi pas essayer de faire quelque chose ? La balle n'est pas dans mon camp.

Et avec les coachs de The Voice ?

Avec Marc Lavoine aussi parce que c'est mon coach. Après, je connais un peu moins les autres coachs. J'ai été très touché par Marc Lavoine et par sa sincérité. Je pense que ma musique aussi est sincère donc pourquoi pas faire un titre en pleine sincérité.

A ton avis, ta soeur penserait quoi de ta participation à The Voice ?

Je pense qu'elle me ferait un gros câlin et qu'elle me dirait qu'elle est très fière de moi.

Propos recueillis par Marion Poulle. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.