Amel Bent enceinte de son 3ème enfant après une fausse couche : ses confidences bouleversantes

Le sujet est parfois encore tabou mais de plus en plus de stars brisent le silence. Une femme sur dix aurait déjà été victime d'une fausse couche et, selon une étude, 23 millions de fausses couches se produiraient chaque année soit 15% des grossesses. Dans le passé, plusieurs célébrités ont témoigné à ce sujet comme Shay Mitchell, Meghan Markle, Emy LTR ou bien les stars de télé Amandine Pellissard et Maëva Martinez.

Amel Bent se confie sur sa fausse couche, "C'est dévastateur"

C'est face aux caméras de Sept à huit qu'Amel Bent a dévoilé la douloureuse épreuve à laquelle elle a fait face : la perte d'un bébé. La chanteuse n'a rien laissé paraître mais, il y a quelques temps, elle a fait une fausse couche. Dans l'émission, elle revient sur ces moments difficiles et explique avoir d'abord ressenti des crampes dans le ventre, alors qu'elle était en plein enregistrement d'un album. "Les douleurs s'intensifient. Je ne dis rien. Je traverse les journées d'enregistrement, en me disant 'J'espère qu'il n'y a rien de grave'. J'essaie de ne pas trop me faire de souci." explique la chanteuse qui, une fois chez le médecin, a appris la terrible nouvelle.

"C'est la désillusion puisque quand j'arrive chez le médecin et qu'on fait l'échographie, il me dit que je suis en train de perdre le bébé que j'attendais" explique la chanteuse qui s'est confiée sur ce qu'elle a ressenti à ce moment-là : "Quand on vous dit : 'Non, vous êtes enceinte mais vous n'aurez pas d'enfant', c'est dévastateur'". Et d'ajouter : "Je ne sais pas ce que j'ai fait pour que ça ne se fasse pas. Est-ce que j'y suis pour quelque chose ? Est-ce que je dois culpabiliser ? Je ne peux rien faire. C'est une situation qui est très particulière, très douloureuse, tant physiquement que psychologiquement".