Amandine Pellissard victime d'une fausse couche : elle annonce la perte de son bébé 😥

En plus, cette dure épreuve intervient quelques semaines seulement après les problèmes d'Amandine avec une employée de la CAF qui a usurpé son identité : "Il va de soi que je dépose plainte contre cette personne et que ça se règlera au pénal. Elle encourt cinq ans de prison et 300 000 euros d'amende. Elle sera condamnée et licenciée", a-t-elle confié.